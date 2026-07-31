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GUIDE: Tider och planer för de lokala lagen under fredagen

Här hittar ni tider för fredagens inledande matcher för de lokala lagen. Foto: Stefan Härnström

GUIDE: Tider och planer för de lokala lagen under fredagen

FOTBOLL 31 juli 2026 05.00

Snart går Bullerby Cup in på sin andra dag. Här har vi samlat matcherna som kommer spelas under fredagen innan slutspelet tar vid för lag från antingen Vimmerby, Hultsfred eller Västerviks kommun. Här finns nämligen alla tider och spelplaner för respektive lokalt lag sammanställt.

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F10: 

Grupp 1: Kimstad GoIF-Vimmerby IF 1 08.00 C16

Grupp 2: Smedby AIS 1-Hultsfreds FK 08.00 C11

Grupp 3: Vimmerby IF 2-BK Kenty 08.00 C12

P10:

Grupp 32: Malmslätts AIK 1-Vimmerby IF 2 11.00 C3

Grupp 33: Hultsfreds FK 2-Västra Husby IF 11.00 C5

Grupp 35: Svärtinge SK 1-Vimmerby IF 3 11.00 C10

Grupp 36: Hultsfreds FK 1-Mantorp FF 11.00 C16

Grupp 42: Vimmerby IF 1-Hossmo BK 1 09.00 C16

F11:

Grupp 11: Rosenfors IK-Eneby BK 12.00 B3

Grupp 12: Vimmerby IF 2-Grevie GIK 12.00 C17

Grupp 13: Vimmerby IF 1-IF Eksjö Fotboll 12.00 C10

Grupp 14: Vikingstad SK-Västerviks FF 2 11.00 C12

Grupp 15: Västerviks FF 1-IFK Wreta Kloster 12.00 C15

P11: 

Grupp 50: Vimmerby IF 2-Lärbro IF 08.00 B2

Grupp 51: IFK Västervik 2-IF Hebe 08.00 C1

Grupp 52: Västerviks FF 2-SK Lojal 08.00 C3

Grupp 54: Västerviks FF 1-Mörlunda GIF 08.00 C7

Grupp 55: Vimmerby IF 1-Malmslätts AIK 08.00 C9

Grupp 56: Asarums IF 1-Södra Vi IF 09.00 B2

Grupp 57: IFK Västervik 1-Sturefors IF 09.00 C9

F12: 

Grupp 21: Västerviks FF 2-BK Kenty 1 10.00 C13

Grupp 24: Vimmerby IF-Borens IK 10.00 C8

Grupp 25: Vimmerby IF 2-Mantorp FF 10.00 C10

Grupp 26: IFK Kalmar 1-Storebro IF 10.00 C2

Grupp 28: Västerviks FF 1-BK Ljungsbro 10.00 C11

P12: 

Grupp 61: Hultsfreds FK 2-Mantorp FF 3 12.00 C1

Grupp 62: Vimmerby IF 3-Sturefors IF 12.00 C4

Grupp 63: Västerviks FF 2-Rimforsa IF 12.00 B2

Grupp 65: Vimmerby IF 1-Örtomta GoIS 12.00 C14

Grupp 67: Borensbergs IF FK-Storebro IF 12.00 C6

Grupp 67: Västerviks FF 1-Saxemara IF 2 12.00 C5

Grupp 71: Vimmerby IF 2-VMA IK 09.00 C2

Grupp 72: Djursdala SK-Lekeryd-Svarttorps SK 09.00 C4

Grupp 73: Hultsfreds FK 1-Hällaryds IF 09.00 C5

Grupp 74: Västerviks FF 3-IF Eksjö Fotboll 2 09.00 C8

F13:

Grupp 81: Vimmerby IF-Vadstena GIF 11.00 C92

Grupp 82: Västerviks FF-Ingelstad IK 11.00 C94

Grupp 83: Hultsfreds FK-Lörby IF 12.00 C91

P13:

Grupp 91: Dagsbergs IF-Västerviks FF 2 08.00 C92

Grupp 92: Smedby BoIK-Västerviks FF 1 08.00 C94

Grupp 93: BK Ljungsbro/Wrreta 1-Vimmerby IF 2 10.00 C93

Grupp 95: Saxemara IF-Vimmerby IF 1 09.00 C91

Fotnot: B står för Bruksvallen och C står för Ceosvallen

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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