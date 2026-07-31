GUIDE: Tider och planer för de lokala lagen under fredagen

Här hittar ni tider för fredagens inledande matcher för de lokala lagen.
Foto: Stefan Härnström
F10:
Grupp 1: Kimstad GoIF-Vimmerby IF 1 08.00 C16
Grupp 2: Smedby AIS 1-Hultsfreds FK 08.00 C11
Grupp 3: Vimmerby IF 2-BK Kenty 08.00 C12
P10:
Grupp 32: Malmslätts AIK 1-Vimmerby IF 2 11.00 C3
Grupp 33: Hultsfreds FK 2-Västra Husby IF 11.00 C5
Grupp 35: Svärtinge SK 1-Vimmerby IF 3 11.00 C10
Grupp 36: Hultsfreds FK 1-Mantorp FF 11.00 C16
Grupp 42: Vimmerby IF 1-Hossmo BK 1 09.00 C16
F11:
Grupp 11: Rosenfors IK-Eneby BK 12.00 B3
Grupp 12: Vimmerby IF 2-Grevie GIK 12.00 C17
Grupp 13: Vimmerby IF 1-IF Eksjö Fotboll 12.00 C10
Grupp 14: Vikingstad SK-Västerviks FF 2 11.00 C12
Grupp 15: Västerviks FF 1-IFK Wreta Kloster 12.00 C15
P11:
Grupp 50: Vimmerby IF 2-Lärbro IF 08.00 B2
Grupp 51: IFK Västervik 2-IF Hebe 08.00 C1
Grupp 52: Västerviks FF 2-SK Lojal 08.00 C3
Grupp 54: Västerviks FF 1-Mörlunda GIF 08.00 C7
Grupp 55: Vimmerby IF 1-Malmslätts AIK 08.00 C9
Grupp 56: Asarums IF 1-Södra Vi IF 09.00 B2
Grupp 57: IFK Västervik 1-Sturefors IF 09.00 C9
F12:
Grupp 21: Västerviks FF 2-BK Kenty 1 10.00 C13
Grupp 24: Vimmerby IF-Borens IK 10.00 C8
Grupp 25: Vimmerby IF 2-Mantorp FF 10.00 C10
Grupp 26: IFK Kalmar 1-Storebro IF 10.00 C2
Grupp 28: Västerviks FF 1-BK Ljungsbro 10.00 C11
P12:
Grupp 61: Hultsfreds FK 2-Mantorp FF 3 12.00 C1
Grupp 62: Vimmerby IF 3-Sturefors IF 12.00 C4
Grupp 63: Västerviks FF 2-Rimforsa IF 12.00 B2
Grupp 65: Vimmerby IF 1-Örtomta GoIS 12.00 C14
Grupp 67: Borensbergs IF FK-Storebro IF 12.00 C6
Grupp 67: Västerviks FF 1-Saxemara IF 2 12.00 C5
Grupp 71: Vimmerby IF 2-VMA IK 09.00 C2
Grupp 72: Djursdala SK-Lekeryd-Svarttorps SK 09.00 C4
Grupp 73: Hultsfreds FK 1-Hällaryds IF 09.00 C5
Grupp 74: Västerviks FF 3-IF Eksjö Fotboll 2 09.00 C8
F13:
Grupp 81: Vimmerby IF-Vadstena GIF 11.00 C92
Grupp 82: Västerviks FF-Ingelstad IK 11.00 C94
Grupp 83: Hultsfreds FK-Lörby IF 12.00 C91
P13:
Grupp 91: Dagsbergs IF-Västerviks FF 2 08.00 C92
Grupp 92: Smedby BoIK-Västerviks FF 1 08.00 C94
Grupp 93: BK Ljungsbro/Wrreta 1-Vimmerby IF 2 10.00 C93
Grupp 95: Saxemara IF-Vimmerby IF 1 09.00 C91
Fotnot: B står för Bruksvallen och C står för Ceosvallen