Terrormisstänkt Vimmerbybo omhäktad – så nära är det åtal nu

Den terrormisstänkte Vimmerbybon är omhäktad för åttonde gången. Nu är åklagaren nära åtal. Foto: MostPhotos

För åttonde gången har den terrormisstänkte Vimmerbybon blivit omhäktad. Han misstänks för sammanlagt tre olika terrorbrott och nu är åklagaren nära åtal.

I början av 2025 dömdes en Vimmerbybo till tre år och tre månaders fängelse för flera terrorbrott. Kort senare greps en annan man i 20-årsåldern, som är vän till den redan dömde, av Säpo vid en insats i Västsverige.

Det finns kopplingar mellan de båda fallen och den andra Vimmerbybon som misstänkt har suttit häktad ända sedan 24 februari i år. Han var först misstänkt för grov finansiering av terrorism samt två fall av resa för terrorism.

Finanseringen ska ha skett mellan januari 2023 och januari 2024 i Vimmerby kommun. När det gäller resa för terrorism är brottsplatsen satt till Sigtuna kommun, där flygplatsen Arlanda ligger. Vimmerbybon ska ha varit med på en resa till Etiopien och Somalia hösten 2023 samt en resa till Etiopien, som gick via Saudiarabien, våren 2024.

I förhör har Vimmerbybon berättat att han lärde känna den redan dömde Vimmerbybon, som enligt domen både stärkt och stött terrorsekten IS, under skoltiden och att de är nära vänner. Däremot menar han att han aldrig haft någon önskan om att göra jihad och att det inte varit syftet med resorna.

Omhäktad en åttonde gång

Under sommaren har det också tillkommit ytterligare en brottsmisstanke mot mannen. Det rör sig om grovt deltagande i terroristorganisation mellan 1 januari 2023 och 31 december samma år. Detta ska ha skett på okänd plats i Sverige. De övriga misstankarna kvarstår också mot mannen.

Tidigare har åklagaren Carl Melberg, som leder förundersökningen, varit återhållsam med kommentarer kring ärendet.

"Det är ett stort antal utredningsåtgärder av olika natur som gör att utredningen tar tid", har han skrivit i en kommentar till vår tidning.

Under torsdagen blev den misstänkte Vimmerbybon, som tidigare jobbat inom kommunen, omhäktad en åttonde gång. Mannen gick, via sin försvarare, med på att bli omhäktad.

Åklagaren har nu fått till den 16 oktober på sig i åtalsfrågan. Tidigare har prognosen varit att just oktober är den månad som åtal kommer kunna väckas.

"Prognosen kring åtalstid går förhoppningsvis i lås. Intet nytt finns att meddela", skriver åklagaren Carl Mellberg i ett mejl till vår tidning.