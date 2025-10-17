Prognosen sprack – inget åtal väckt mot terrormisstänkt Vimmerbybo

En nionde gång har Vimmerbybon som misstänks för tre olika terrorbrott blivit omhäktad. Åklagarens prognos kring åtal har spruckit. Foto: MostPhotos

Under början av 2025 dömdes en Vimmerbybo till tre år och tre månaders fängelse för flera terrorbrott. Kort senare greps en annan man i 20-årsåldern, som är vän till den redan dömde, av Säpo vid en insats i Västsverige.

Det finns kopplingar mellan de båda fallen och den andra Vimmerbybon som misstänkt har suttit häktad ända sedan 24 februari i år. Han var först misstänkt för grov finansiering av terrorism samt två fall av resa för terrorism.

Finanseringen ska ha skett mellan januari 2023 och januari 2024 i Vimmerby kommun. När det gäller resa för terrorism är brottsplatsen satt till Sigtuna kommun, där flygplatsen Arlanda ligger. Vimmerbybon ska ha varit med på en resa till Etiopien och Somalia hösten 2023 samt en resa till Etiopien, som gick via Saudiarabien, våren 2024.

I förhör har Vimmerbybon berättat att han lärde känna den redan dömde Vimmerbybon, som enligt domen både stärkt och stött terrorsekten IS, under skoltiden och att de är nära vänner. Däremot menar han att han aldrig haft någon önskan om att göra jihad och att det inte varit syftet med resorna.

Prognosen sprack

I somras tillkom också ytterligare en brottsmisstanke mot mannen. Det handlar om grovt deltagande i terroristorganisation mellan 1 januari 2023 och 31 december samma år. Detta ska ha skett på okänd plats i Sverige.

Sammanlagt har Vimmerbybon, som misstänks för tre olika terrorbrott, nu blivit omhäktad för en nionde gång. Åklagaren Carl Mellbergs prognos har varit att kunna väcka åtal under just oktober, men det är en prognos som har spruckit.

Den här veckan blev Vimmerbybon, som tidigare jobbat inom kommunen, omhäktad ännu en gång.

"Jag har begärt och fått förlängning i fyra veckor. Förundersökningen börjar närma sig sin slutfas, en slutdelgivning påbörjas i närtid och ett beslut i åtalsfrågan kommer att fattas om cirka en månad", skriver åklagaren Carl Mellberg i ett mejl till vår tidning.

Av dokument från Attunda tingsrätt framgår att åtalet ska vara väckt på förmiddagen den 13 november.