Åklagaren skjuter på terroråtalet mot Vimmerbybon – ännu en gång

Det var i början av 2025 som en Vimmerbybo dömdes till tre år och tre månaders fängelse för ett flertal terrorbrott. Kort senare greps en annan man i 20-årsåldern, som är vän till den redan dömde. Det var Säpo som slog till mot honom vid en insats i Västsverige.

Det finns kopplingar mellan de båda fallen och den här andra Vimmerbybon har suttit häktad sedan februari i år. Han är sammanlagt misstänkt för fyra olika terrorbrott.

Det rör sig om grov finansiering av terrorism, två fall av resa för terrorism och grovt deltagande i terroristorganisation. Finansieringen ska ha skett under ett drygt års tid i Vimmerby kommun. Vimmerbybon ska också ha varit med på en resa till Etiopien och Somalia hösten 2023 samt en resa till Etiopien, som gick via Saudiarabien, våren 2024.

I förhör har Vimmerbybon berättat att han lärde känna den redan dömde Vimmerbybon, som enligt domen både stärkt och stött terrorsekten IS, under skoltiden och att de är nära vänner. Han menar emellertid att han aldrig haft någon önskan om att göra jihad och att det aldrig var syftet med resorna.

Inget åtal i dag heller

Åklagaren Carl Mellbergs prognos har ganska länge varit att kunna väcka åtal under oktober, men det var en prognos som sprack förra månaden. Då förlängdes i stället häktningen till den 13 november.

Men inte heller i dag lämnas någon stämningansökan vid Attunda tingsrätt in mot Vimmerbybon, som tidigare jobbat inom kommunen. Han har därför blivit omhäktad ännu en gång, men den här gången rör det sig bara om en veckas tid.

Vimmerbybon gick med på detta och någon förhandling behövdes aldrig. Åklagaren har också justerat vissa brottstider i ärendet. Nu ska åtal i stället väckas om en vecka, den 20 november.

"Jag har begärt åtalsförlängning i en vecka till och då förväntas ett beslut i åtalsfrågan ske. Jag kan inte säga något om utredningen", skriver Carl Mellberg i ett mejl.

Vad återstår innan du känner dig färdig?

"Tyvärr kan jag inte lämna några fler kommentarer".