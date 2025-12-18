Åklagaren yrkade på längre fängelsestraff – så är domen mot Ajman, 23

23-årige Ajman Shanab från Vimmerbys döms till fängelse i tre år och tre månader för flera grova terrorbrott. Åklagaren Carl Mellberg hade yrkat på ett längre fängelsestraff. – Jag tycker tingsrätten gjort en mycket noggrann genomgång av den åberopade bevisningen, säger han till vår tidning.

Ända sedan slutet av februari har en 23-årig Vimmerbybo suttit häktad misstänkt för flera grova terroristbrott. För en månad sedan åtalades mannen och på torsdagen föll domen vid Attunda tingsrätt.

Det var för tolv år sedan som Ajman Shanab kom till Sverige och Vimmerby. Här har han jobbat på äldreboende och inom hemtjänsten och även jobbat på ett företag som tillverkar takstolar. Han har också haft ett jobb inom kundservice.

Ajman Shanab, som tog studenten vid Vimmerby gymnasium 2021, döms nu för samtliga åtalade gärningar.

Han döms för grovt deltagande i terroristorganisation, grov finansiering av terrorism, grovt försök till finansiering av terrorism och två fall av resa för terrorism. Finanseringen har skett i Vimmerby kommun, bland annat med hjälp av pengar han fått i lön från kommunen som var hans arbetsgivare, och resorna gick till Etiopien, Somalia och Saudiarabien.

Påföljden blir fängelse i tre år och tre månader. Exakt samma påföljd som hans vän, den andra Vimmerbybon som redan dömts för terrorbrott, fick.

Brotten har begåtts från januari 2023 till februari 2025.

Skulle skicka pengar till människor i nöd

Ajman Shanab har nekat till brott och uppgett att han inte alls deltagit i terrorsekten Islamiska staten på ett sätt som varit ägnat att främja, stärka eller understödja organisationen. Han säger sig inte ha ansökt om att ingå i IS. Däremot har han vidgått att han haft en instruktion om hur man konstruerar och använder sprängladdning samt vad som kan anses vara propagandamaerial i sin telefon. Under huvudförhandlingen har han sagt att kan ha råkat att ladda ned instruktionen.

Det här materialet ska han dock inte ha hämtat för att stödja IS. Pengarna som han har skickat visste han inte skulle gå till en terrororganisation. Hans avsikt har varit att skicka pengar till insamlingar för människor i nöd.

Resorna utomlands har varit rena semesterresor och inte haft någon koppling till någon terrorrelaterad verksamhet, är hans försvar.

Efterhandskonstruktioner menar rätten

Enligt tingsrätten är det ställt utom rimligt tvivel att Vimmerbybon ansökt om att ingå i terrorsekten Islamiska staten och att företrädare för IS bedömt honom som en lämplig medlem. Det är även styrkt att Vimmerbybon inhämtat propagandamaterial från IS och instruktioner kring hur man använder en sprängladdning. Hans förklaringar är uppenbara efterhandskonstruktioner, enligt rätten. Det är bevisat att han har deltagit i terrororganisationen.

Rätten anser också att det är utrett att pengarna som Ajman Shanab skickade var avsedda att användas av IS och att han varit medveten om att transaktionerna gick till just terrorsekten.

När det gäller resorna har den unge mannen uppgett att han och sin redan terrordömde vän ville åka på semester, eftersom det rör sig om en ovanlig och äventyrlig destination. Planen var att besöka ett museum och en marknad. Varför någon hemresa inte hade bokats berodde på att de inte visste när de skulle åka hem.

Mannen har också berättat att de ville besöka en man med hundar som de sett på Youtube. En taxichaufför ska sedan ha lurat dem och kört till Somalia i stället. Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att syftet med resorna i själva verket var att delta i en terrororganisation, ha samröre med en terrororganisation eller delta i utbildning för terrorism. Även här anser man att förklaringarna om att det var semesterresor är en efterhandskonstruktion, som är uppenbar.

Yrkade på längre fängelsestraff

Det mannen tidigare gjort, som fastnat i belastningsregistret, saknar helt betydelse för påföljden i detta mål, menar rätten. Sammantaget anser rätten att brotten som Vimmerbybon döms för har ett tydligt samband och att gärningarna överlappar varandra tidsmässigt.

"Tingsrätten gör bedömningen att det samlade straffvärdet uppgår till fängelse i tre år och fyra månader", skriver man i domen. Fängelsestraffet ska dock sättas ned med anledning av hur länge mannen suttit häktad. Därför blir det tre år och tre månaders fängelse för Ajman Shanab. Rätten var enig i sin bedömning.

Åklagaren Carl Mellberg hade yrkat på fyra års fängelse.

– Han döms i enlighet med samtliga åtalspunkter och jag tycker att tingsrätten gjort en mycket noggrann genomgång av den åberopade bevisningen. Man har sett till helheten i all bevisning och i alla åtalspunkter, och landat i ett tillfredsställande resultat. Jag pläderade för fyra års fängelse, men tingsrätten för ett resonemang kring straffvärdet och i folkmun det som kanske kallas mängdrabatt. Jag konstaterar att man på marginalen gör en annan bedömning gällande det samlade straffvärdet, säger Carl Mellberg till vår tidning.

Utredningen har varit omfattande och intensiv, säger han.

– Den här domen bygger på ett otroligt omfattande, intensivt arbete från Säkerhetspolisen. Det ser man återspeglat i domen och det är frukten av ett mycket omfattande arbete.

Överväger du att överklaga domen med tanke på påföljden?

– Två timmar efter att en dom har getts brukar jag inte fundera på det. Kanske att jag gör det, men det har jag inte tagit ställning till ännu.

Vi har även sökt försvararen Robin Grönvall för en kommentar kring domen mot hans klient.