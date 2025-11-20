ÅKLAGAREN: Vimmerbybon fick instruktioner kring sprängladdningar

Den 23-årige Vimmerbybon ska ha anslutit sig och varit en del av terrorsekten Islamiska staten, IS. Foto: MostPhotos

Den 23-årige Vimmerbybo som suttit häktad sedan februari åtalades på torsdagen. Han misstänks för flera grova terroristbrott. – Omständigheter visar att han deltagit i IS verksamhet, säger Carl Mellberg, senior åklagare och förundersökningsledare, till vår tidning.

I början av 2025 dömdes en Vimmerbybo till tre år och tre månaders fängelse för ett flertal terrorbrott. Ungefär samtidigt greps och häktades en nära vän till honom, som också är bosatt i Vimmerby.

Torsdagen den 20 november väcktes åtal mot den 23-årige mannen från Vimmerby för flera grova terroristbrott. Vimmerbybon åtalas för grovt deltagande i terroristorganisation, grov finansiering av terrorism, grovt försök till finansiering av terrorism samt två fall av resa för terrorism.

– Det här har pågått från 2023 och fram till februari 2025 vad gäller deltagandet. Jag har i dag väckt åtal mot honom för de här brotten, säger Carl Mellberg, senior åklagare och förundersökningen.

Uppstod de här misstankarna i anslutning till domen mot hans vän?

– Exakt hur misstanken uppstod kan jag inte kommentera, men jag kan konstatera att det finns ett samband mellan den som nu åtalas och den som dömts. Sambandet består i att de har berättat om att de är vänner och att de här två resorna som den här mannen nu åtalas för, dömdes hans vän för också.

Vad ser du för likheter och olikheter mellan de här två fallen?

– Jag var inte förundersökningsledare i det tidigare fallet, men har inblick i den förundersökningen också. Likheterna verkar vara att man bor i samma stad och den som tidigare är dömd blev det för deltagande i terroristorganisationen Islamiska staten, IS, och det här rör samma terroristorganisation. Det finns uppenbara likheter, säger Mellberg.

Tog hem bombmanual

Totalt tio gånger har den 23-årige Vimmerbybon blivit omhäktad under utredningens gång. Det är Säkerhetspolisen som har bedrivit utredningen under ledning av åklagare vid riksenheten för säkerhetsmål.

När det gäller åtalspunkten om grovt deltagande i terroristorganisation ska det ha handlat om att mannen deltagit i Islamiska statens verksamhet på ett sätt som varit ägnat att främja, stärka och understödja organisationen.

Enligt åtalet har mannen ansökt om att ingå i IS och företrädare för terrorsekten har bedömt honom som en lämplig medlem. Han har därefter deltagit i organisationen genom att inhämta instruktioner om hur man konstruerar och använder sprängladdning särskilt ägnade att användas vid terroristbrott och dessutom inhämta propagandamaterial från IS och andra källor som stöder IS.

"Brottet är grovt eftersom deltagande har skett inom ramen för en särskilt farlig terroristorganisation inom vilken det finns vilja och förmåga att begå upprepade fall av terroristbrott som innefattar fara för flera människoliv eller för egendom av särskild betydelse", skriver åklagaren.

Kan ni se att det funnits planer på terroristbrott i Sverige från hans sida?

– Han är inte åtalad för förberedelsebrott. Den här sprängsmedelsinstruktionen har anträffats i hans telefon och det tillsammans med ytterligare propaganda och nätverkandet med IS gör att omständigheterna visar att han deltagit i IS verksamhet.

Men ni har inte hittat något som tyder på att han tänkt begå något terrorbrott här?

– Han står inte åtalad för det, nej.

Bland bevisningen finns transaktioner och inbetalningar för att gå med i terrorsekten. Åklagaren menar att han kan styrka att den tilltalade gjort överföringar till den redan dömde Vimmerbybon, som sedan i sin tur gjort överföringar till IS. En bombmanual ska också vara säkrad i Vimmerbybons telefon. Utifrån de instruktioner som fanns i mannens telefon, menar Europol att det varit möjligt att bygga en fungerande sprängladdning.

Reste flera gånger

När det gäller finansieringen av terrorism, grovt brott, ska den 23-årige Vimmerbybon mellan 9 januari 2023 och 17 november 2024 skickat pengar i form av kryptovaluta till Islamiska staten. Det ska röra sig om knappt 8 400 kronor.

När det gäller försöksbrottet handlar det om att mannen mellan 25 januari 2023 och 27 oktober 2024 försökt att föra över knappt 40 000 kronor via kryptovalutaadresser till organisationen.

Mannen åtalas också för resa för terrorism och det handlar om en resa från Arlanda till Etiopien och Somalia. Enligt åklagaren var dessa med avsikt att utföra gärningar som avses i bestämmelserna om deltagande i en terroristorganisation, samröre med terroristorganisation eller utbildning för terrorism enligt terroristbrottslagen.

Med på resan var den Vimmerbybo som tidigare är dömd. I mars 2024 påbörjade den nu åtalade 23-åringen också en resa till Somalia via Saudiarabien. Även detta var en resa för terrorism, menar åklagaren. Det var den sedan tidigare dömde Vimmerbybon som bokade resan.

Att resan till Somalia var en spontan ingivelse, menar åklagaren är motbevisat, och att syftet i stället var att ansluta sig till IS i Somalia.

Rättegång i dagarna tre

Den 23-årige mannen nekar till brott, enligt åtalet.

– Den högupplösta bilden av hans inställning är det bättre att prata med hans försvarare om, men han vidgår att han gjort de här resorna, men förnekar att syftet var att ansluta till en terroristorganisation, säger Carl Mellberg.

Varför har det dröjt tills nu innan du väckt åtal?

– Förundersökningsmaterialet består av ett stort antal komponenter med allt från analyser till inhämtande av material från andra ställen i världen. Sådana här utredningar tar tid helt enkelt.

Hur robust bedömer du att utredningsmaterialet är?

– Jag anser att det finns tillräckliga skäl för att väcka åtal och jag anser att han ska kunna dömas för gärningarna utifrån det material som finns.

Vad kommer du yrka på för påföljd?

– Det får jag återkomma till i slutanförandet.

Vimmerbybons försvarare, Robin Grönvall, är fåordig.

– Det jag kan säga är att min klient förnekar brott och i övrigt har jag inga kommentarer, säger han.

Huvudförhandlingen väntas starta den 3 december i år och kommer att pågå i tre dagar.