Polis bevakar platsen efter moskébranden – här är senaste nytt

Polisen bevakar nu platsen efter moskébranden i väntan på att kunna göra den tekniska undersökningen. Foto: Lotta Madestam

Tidigt på tisdagsmorgonen utbröt en brand i en moské i Hultsfred. Byggnaden gick inte att rädda och polisen utreder mordbrand. I nuläget handlar det om att kunna öppna verktygslådan, som det heter på polisspråk.

Under tisdagen kunde aldrig någon brandteknisk undersökning ske.

– Det var för varmt och för dåliga omständigheter för att arbeta där. Vi följer läget hela tiden och så fort det finns möjlighet kommer vi genomföra den tekniska undersökningen, säger Hampus Haag vid polisen.

Blir den under dagen?

– Det vet jag inte, vi får se hur det utvecklar sig. Hur lång tid det tar är lite från fall till fall. Teknikerna inväntar vi och de ska komma dit med hundar. Det är viktigt att de inte blir skadade och det måste vi ta hänsyn till. Vi vill göra det så fort som möjligt, men det måste finnas förutsättningar för att man ska kunna arbeta säkert.

Under ständig bevakning

I väntan på att brandplatsen svalnar är resterna av moskén under ständig bevakning och platsen är avspärrad.

– Det är just nu bevakning av brandplatsen i väntan på tekniker och det är bevakning dygnet runt. Vi har en patrull där för att inga obehöriga ska komma in på brandplatsen.

Vet du om förhören gett er några uppgifter som pekar i någon riktning?

– Jag har inga uppgfter om det, ärendet ligger på grova brott.

Malin Leonardsson är förundersökningsledare. Vår tidning har sökt henne både per telefon och mejl. Fler artiklar om branden hittar ni på vår sajt.