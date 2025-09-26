EN GRIPEN EFTER MOSKÉBRANDEN I HULTSFRED

En man har gripits misstänkt för mordbrand efter moskébranden. Foto: Lotta Madestam

En person har gripits efter moskébranden i Hultsfred natten mot tisdag. Det rapporterar Vimmerby Tidning på fredagen.

Personen ska ha gripits under gårdagen och är skäligen misstänkt för mordbrand, vilket är den lägre misstankegraden.

– Han greps i torsdags och förhörs just nu. Senare i dag kommer jag ta ställning till om jag kommer begära mannen häktad eller inte, säger åklagaren Camilla Nordgren till Vimmerby Tidning.

Polisen genomförde den brandtekniska undersökningen av platsen under gårdagen. Åklagaren vill inte kommentera om några avgörande fynd gjordes av teknikerna.

Om den låg till grund för gripandet är okänt.

– Man kan snarare sägs att misstanken om det kan vara ett brott som ligger bakom branden kom ganska initialt. Sen har utredningen skett löpande. Det finns skäl att tro att någon har anlagt branden, säger hon till tidningen.

Vi har sökt Camilla Nordgren utan framgång.