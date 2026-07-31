Man begärs häktad efter grov misshandel i Västerviks kommun

Den man som sent i onsdags kväll misstänks ha misshandlat två andra män i Gamleby begärdes under fredagen häktad.

Det var strax innan midnatt i onsdags som polis och ambulans larmades till Gamla torget i Gamleby. Utanför en restaurang ska två personer, en man i 60-årsåldern och en man i 40-årsåldern, ha blivit misshandlade. Polisens regionledningscentral uppgav att de hade fått ta emot slag och sparkar i bland annat ansiktet. De ska dock inte ha skadats allvarligt.

Den misstänkte gärningsmannen var inte kvar på platsen när polisen kom, men efter utredningsåtgärder och utifrån vittnesuppgifter kunde han dock lokaliseras och gripas en timme senare.

Begärs häktad

Under fredagen begärde assistentåklagare Olle Göterfelt den misstänkte mannen, som är i 30-årsåldern och bosatt i kommunen, på sannolika skäl häktad för två fall av grov misshandel.

Som skäl för häktning anger åklagaren att den misstänkte i annat fall kan försvåra utredningen samt att det finns risk för att han fortsätter begå brott.

Åklagaren begär också tillstånd att kunna ålägga den misstänkte med restriktioner avseende samsittning, gemensam vistelse, ta emot besök, elektronisk kommunikation, samt försändelser.