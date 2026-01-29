Lokalt hyllningsband gör turné: "Aktuella texter än idag"

Ett lokalt hyllningsband med rötterna i Musikföreningen i Västervik ger sig nu ut på bygdegårdsturné i norra Kalmar län. Under namnet Regnrock tolkar bandet låtar av Pugh Rogefeldt.

Många av Pugh Rogefeldts texter berör teman som arbetarklassens ideal, kritik mot amerikanisering och kritik av politiken, medan andra kan vara mer abstrakta och handla om kärlek och vardagliga observationer.

– Jag var tonåring i slutet av 60-talet när Pugh slog igenom. Många av de texterna är ju fortfarande aktuella än i dag, säger Lennart Brewitz, som spelar slagverk och sjunger i Regnrock.

De andra bandmedlemmarna är Karolina Lindroos på klaviatur och stämsång, Robert Johansson på bas och stämsång och Erik Ström på gitarr och sång. De har lärt känna varandra genom Musikföreningen i Västervik.

– Vi i bandet gillar att man har en lyssnande publik, och att man då sjunger på svenska och kan framföra ett budskap i texten, tillför ju en dimension till än att det bara är rock n roll och att det låter häftigt. Sedan vill vi också hylla Pugh Rogefeldt för att han betytt mycket för svensk musik, och han gick ju bort för ett par år sedan (2023).

Premiär på Krogkultur

Förra helgen blev det premiär för bandet, med både spelning under Krogkultur i Västervik och på vandrarhemmet i Horn.

– Det har varit en väldigt engagerad och karismatisk publik som sjunger med. Pugh finns verkligen i vår folksjäl.

Nu är det tre spelningar kvar som är inbokade, och ytterligare tre är på gång. Nästa stopp blir Tuna bygdegård lördagen den 28 februari, följt av Vena den 27 mars. I höst kommer de också att spela på Frödinge bygdegård.

Fler spelningar kan tillkomma, bland annat i Ishult, Figgeholm och Ruda. Om bandet blir ett tillfälligt projekt eller något mer återstår att se.

– Om vi lyckas boka in fler spelningar så fortsätter vi gärna, och kanske går vidare med något liknande med Nationalteatern och Hoola Bandola Band i framtiden. Men just nu hoppas vi framför allt på bra uppslutning på de spelningar vi har inbokade.