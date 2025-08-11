Vimmerbyföretag flyttar till nya lokaler: "Passar oss bättre"

Ronny Eriksson och Sonny Eriksson driver RST Nordic Fönster tillsammans med Tom Lynbech. Företaget har flyttat till nya lokaler i Vimmerby, närmare bestämt Timber Windows tidigare lokaler. Foto: Arkivbild

Timber Window stängde sin butik i Vimmerby i slutet av juni. Nu kommer RST Nordic Fönster AB flytta in i Timber Windows tidigare lokaler och bygga upp ett showroom. – Det är en bra lokal med bra butiksyta och ett bra lager, säger Sonny Eriksson.

RST Nordic Fönster, ett företag som har drivits av Gullringsborna Ronny Eriksson, Sonny Eriksson och Tom Lynbech sedan 2022, har haft sitt showroom i Energihusets lokaler i flera års tid. RST Nordic AB är inte längre kvar där då Tom Lynbechs företag Energihuset gick i konkurs i somras.

Nu har RST Nordic Fönster gjort klart med en flytt till nya lokaler i Vimmerby. De flyttar in i Timber Windows lokaler på Lundgatan i Vimmerby, en nyhet som Vimmerby Tidning var först med att rapportera om.

– Det jag kan säga just nu är att vi byter lokal. Det kommer också hända lite mer grejer under de närmaste veckorna, men det är inget som vi kan gå ut med i dag, säger RST Nordics delägare Sonny Eriksson och fortsätter:

– Vi delade lokal med Energihuset tidigare, men bolaget gick i konkurs. Den lokalen är för stor för oss och då passar det perfekt med Timber Windows lokal med tanke på att de inte skulle ha sitt showroom kvar.

"Börjat bygga showroomet"

Sonny Eriksson tycker att det är en bra lokal med bra butiksyta och bra laget.

– Jag skulle tippa på att den passar oss lite bättre. Jag gillar butiksytan och själva lokalen ser lite trevligare ut. Nu blir det bara vårt eget istället för att dela med Energihuset som vi har gjort tidigare.

RST Nordic Fönster fick tillträde till de nya lokalerna den 1 augusti.

– Vi har börjat bygga showroomet och satt upp visningsfönster och sådana saker. Det kommer hända mer och vi kommer ha ett öppningsevent när vi är klara, förhoppningsvis i slutet av augusti/början av september.

Du hintar om att det kommer hända mer, vad handlar det om?

– Det kan jag inte ta än utan det tar vi när vi kommer dit och när allt är klart. Det är inget som är färdigt.