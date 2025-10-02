Invigning i två dagar och nytt ben att stå på: ”Blir jäkligt bra”

RST Nordic Fönster inviger sina nya lokaler på Lundgatan i Vimmerby i dag och i morgon och kommer från och med nu börja sälja kaminer från Nordic Heating. Foto: Ossian Mathiasson

RST Nordic Fönster har kommit i ordning i sina nya lokaler i Vimmerby och välkomnar kunderna till ett öppningsevent i dagarna två (torsdag och fredag). Företaget får dessutom ytterligare ett ben att stå på. – Det stämmer. Vi har tagit in kaminer via Nordic Heating, säger Sonny Eriksson.

RST Nordic Fönster AB flyttade in i Timber Windows tidigare lokaler på Lundgatan i Vimmerby i början av hösten och har byggt upp ett showroom för att visa upp sina produkter.

I dag och i morgon bjuder RST Nordic Fönster in till invigning av de nya lokalerna. När vår tidning pratade med Sonny Eriksson i början av augusti hintade han om att det kommer hända mer. Han kan nu berätta att det handlar om att företaget har tecknat avtal med Nordic Heating för försäljning av kaminer som visas upp i företagets showroom.

– Det blir premiär nu och vi har inte sålt några kaminer än. Vi tog upp kontakten med dem i augusti och blir som en franchiseåterförsäljare för dem. Närmsta kaminbutiken är ELDA-butiken i Västervik och det finns ingen annan i det här området. Vi har byggt upp ett showroom där vi har visning av fönster, dörrar och kaminer som vi har tagit in via Nordic Heating. Den stora skillnaden är att vi har tagit in kaminer via Nordic Heating, säger Sonny Eriksson.

"Tror att det blir jäkligt bra"

Tom Lynbech, en av tre personer som driver RST Nordic Fönster, har under de senaste åren jobbat med just kaminer på Energihuset, ett mångårigt Vimmerbyföretag som gick i konkurs i somras. Nu adderas det till RST Nordic Fönsters repertoar.

– Vi har bestämt oss för att vi ska sälja kaminer och jag tror att det blir jäkligt bra. Vi har nästan ett tiotal kaminer uppställda i butiken och det känns bra att vi allihopa är under ett och samma företag nu, säger Sonny Eriksson.

Företagets showroom är iordningställt och klart och visas för första gången upp i samband med torsdagens öppningsevent.

– Vi öppnar upp portarna på torsdag (läs i dag). Tidigare har man fått ringa innan och då har vi kunnat visa produkter för de kunder som vill klämma och känna. Från och med nu blir det officiellt öppet i butiken.

Företagets ambition och tanke är att ha butiken öppen en dag i veckan.

– Det kommer nog bli en fast dag som vi kommer ha butiken öppen och det måste vi nog ha så folk kan komma in. Det är inte spikat vad det kommer bli för dag. Som kund kan man alltid ringa för att få komma in och kika på produkterna.

Vad händer i butiken under de två invigningsdagarna?

– Vi bjuder på kaffe och bulle och lite grejer. Vi har leverantörer som kommer vara på plats, framför allt under torsdagen.