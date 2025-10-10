Fjällgårds satsning som pensionär – skaffat lokal för sitt mandelrosteri

Peter Fjällgård har tagit ett nytt kliv med sitt företag. Han har nämligen skaffat lokal i Rumskulla. Foto: Stefan Härnström

Peter Fjällgård gick i pension 2024. Om han slog av på takten? Knappast. Jobbet med det egna mandelrosteriet är på heltid – och sedan i somras har han skaffat lokal i Rumskulla. – Det är skönt att ha det någonstans än hemma, berättar han.

I nästan åtta år har Peter Fjällgård drivit eget. Hans mandelrosteri startades strax innan han själv fyllde 60 och nu har blivit han 67 år. I början av förra året gick han i pension från sitt jobb som undersköterska i kommunen.

I många år blev det väldigt mycket för honom efter att det egna företaget startades, men nu som pensionär är det endast företaget, politiken och föreningslivet som tar upp tid.

Tja, ni förstår att Peter Fjällgård inte direkt bara ligger på soffan.

– Jag försöker balansera det och har hunnit med 80 fotbollsmatcher i år ändå, säger han och skrattar när vår tidning samtalar med honom.

Tog stort steg till lokal

Just nu pågår förberedelserna för fullt inför höstmarknaden på Astrid Lindgrens Värld. Bara till den marknaden är det ett halvt ton mandel som ska rostas och smaksättas.

– Det är inbjudningar varje dag, så jag kan inte ligga på soffan. Just nu med höstmarknader och julmarknader på gång är det väldigt mycket. Det är mycket möten i politiken och mycket jag måste förbereda inför marknaderna. Just nu är det jättetjockt och mer än en heltid, men jag försöker hålla någon dag i helgerna helt ledig.

I somras tog han ett stort steg genom att flytta tillverkningen från köket i hemmet till köket på det gamla äldreboendet Pärlan i Rumskulla.

– Vi har pratat till och från om det och Erik (Andersson, partikamrat) är ju vd för Regenten. Jag frågade om jag inte kunde få hyra köket och så var det färdigt på fem dagar. Det är stor skillnad på att vara i köket där hemma. Nu är det rätt höjd och bänkar och det har blivit en liten nytändning. Höll jag på hemma kunde vi inte laga mat på 14 dagar och jag kunde hålla på till 02.00 på natten. Nu går man hem lite tidigare på kvällen och det är 300 meter hemifrån, så det är verkligen promenadavstånd. Det är skönt att ha det någon annanstans än hemma.

Mest en fritidssysselsättning

Han ser företaget mest som en fritidssysselsättning.

– En del går till jobbet, en del spelar golf och vi gör det här. Jag är 67 och frugan 70. Då hyrde vi lokal, säger han och skrattar:

– Hjärnan tror att man är 25 och det kanske är sunt, men man är inte 25 längre. Det poppar upp en massa idéer hela tiden och jag får ibland försöka inse att jag är 67. En dag stängs kroppen ned och då vill jag testa och göra så mycket jag kan innan dess.

En del marknader har han dock fått ställa in.

– Jag har inga planer på att avveckla och tar det år för år. Jag har dåliga leder, diskbråck och lite annat, men det hjälper inte att sitta hemma för det. Vi kör i vår takt, men jag fick ställa in Målilla och Pelarne för knäet.

Bland annat blir det framöver höstmarknaden på ALV, Tomasmarknaden i Vimmerby, marknaden på Näs, Flisby, Frödinge och Slottsholmen. Kalendern är fulltecknad.

– Höstmarknaderna klarar man inte själva. Då får döttrarna och de äldsta barnbarnen hjälpa till. Annars är det jag och Monica som tillverkar och packar, men ganska ofta med hjälp av barnbarnen.

Har elva sorters mandlar

Han började med kanel och socker som enda smak, men är nu uppe i elva sorters mandlar.

– Jag har testat en med lakrits nu. Det är en superkrock, men jag tycker det är väldigt gott. Det är mycket sådant man testar och en del smaker hamnar i soptunnan förstås. Vi gör en del kokosmarsipan också. Jag har ett recept på gammaldags marknadsnougat också, men dit har vi inte kommit ännu.