STORAFFÄR I VÄSTERVIK – DE KÖPER STADSHOTELLET

Västerviks Stadshotell får nya ägare när familjen Ulvaeus genom sitt bolag Slottsholmen kliver in som ny ägare. Foto: Pressbild

Slottsholmen slår till med ett rejält förvärv i Västervik. Stadshotellet är nu i bolagets ägo.

Förvärvet kommunicerades alldeles nyss och beskrivs som "ett långsiktigt steg för att stärka verksamheterna och bevara två viktiga mötesplatser i Västervik".

– Köpet av Stadshotellet är ett betydelsefullt steg i att ytterligare stärka våra verksamheter. Vi kommer att fortsätta driva hotellen i samma anda, med samma värme och kvalitet, men med nya möjligheter för utveckling, säger Anna Ulvaeus, vd för Slottsholmen Hotell och Restaurang AB.

Slottsholmen skriver vidare att köpet ska hjälpa bolaget att skapa ett "ännu starkare och mer levande Västervik, där både invånare och besökare får fler anledningar att stanna längre och återvända oftare".

Stadshotellet har tidigare ägts av bolaget Frea Hotel Group, som drivs av Joakim Carlqvist som även äger Stadshotellet i Vimmerby.

– Det är inte utan vemod vi går skilda vägar med Västervik Stadshotell, men vi känner att vi lämnar över Stadshotellet och alla dess medarbetare i lokala och trygga händer. Framöver kommer vi lägga vår energi på att utveckla vår andra småländska hotellrörelse, Vimmerby Stadshotell, säger Joakim Carlqvist, Frea Hotel Group AB