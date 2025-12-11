Lokalt företag har flyttat till nya lokaler: "Säkerställer vår ledningsförmåga"

Under november flyttade GDL all administration och trafikledning till nya, moderna och ändamålsenliga lokaler på Eklunds Företagscenter i Vimmerby. Foto: Ossian Mathiasson

Anders Sällström, vd för GDL Anläggning & Miljö, fick det ärofyllda uppdraget att klippa bandet som platschefen Rickard Arrhenius och regionchefen Håkan Nyström håller i. Foto: Ossian Mathiasson

– Vi har tagit höjd för att kunna hantera större volymer och tillskapat arbetsplatser i bra och fina lokaler, säger han.

GDL Anläggning & Miljö AB har flyttat till nya, moderna och ändamålsenliga lokaler på Eklunds Företagscenter i Vimmerby. Regionchefen Håkan Nyström ser positivt på flytten.

GDL Anläggning & Miljö AB har länge hållit till på samma plats och med flera andra företag på Älåkragatan i Vimmerby. Tidigt i år inledde företaget processen med omgruppering på annan plats i Vimmerby.

– Det är inte lätt att hitta bra lokaler i Vimmerby, men på något sätt lyckades vi hitta en jättefin lokal på Eklunds Företagscenter som stod tom och som gav oss möjligheten till en flytt, säger Håkan Nyström, GDL:s regionchef i nordost vars huvudkontor ligger i Vimmerby.

Företaget har gått från sitt ursprung i Lastbilscentralen och vidare till att Samfrakt i Kalmar köpte Lastbilscentralen och att GDL köpte Samfrakt.

– Vi har nu blivit en storkoncern som heter GDL Anläggning & Miljö och har ett antal kontor runt om i Sverige. Vår ort, Vimmerby, ingår i region nordost och det har varit ett specifikt, geografiskt område som nu har utökats till hela västra Götaland och sträcker sig hela vägen bort till Borås, säger Håkan Nyström.

"Lyckats med den här manövern"

Tidigare i år skapades nya möjligheter för GDL Anläggning & Miljö när det tyska investmentbolaget Mutares gick in som ny ägare och såg till att infria högt ställda ambitioner.

En flytt till större lokaler är nödvändig eftersom region nordost, vars huvudkontor ligger i Vimmerby, hanterar ärenden över ett större geografiskt ansvarsområde.

– För att säkerställa vår ledningsförmåga över tid och framåt sitter vi här där vi gör i dag. Vi har tagit höjd för att kunna expandera och framför allt behålla jobben i Vimmerby som jag tycker är viktigt. Vi har lyckats med den här manövern och jag tycker att vi har lyckats rätt bra, säger Håkan Nyström.

Personalen på GDL Anläggning & Miljö har varit involverade i arbetet med att rita fram lokalerna.

– Vi har haft en gemensam process för att det ska bli så bra som möjligt. Nu när vi är på plats och märker hur tyst det är i lokalerna inser vi hur bra det blev. Det är inget skrammel och man hör knappt inga telefoner och då kommer det in ganska mycket samtal till denna ledningscentral med fem transportledare som leder och styr verksamheten i hela region nordost, säger Håkan Nyström.

Personalen i Vimmerby är duktiga på offentliga upphandlingar och 55 procent av verksamheten är offentlig upphandling på kontoret i Vimmerby. Företaget hanterar hämtning av hushållsavtal i tre kommuner och tömning av enskilda avlopp i 14 kommuner.

– Det finns många delar här som vi gör bra och det bygger vi på att vi har bra digitala verktyg och framför allt bra personal.

Håkan Nyström, Vimmerbybon som blev regionchef i nordost 2021 och varit tillförordnad regionchef i syd i nästan tre år, uppskattar flytten.

– Alla säger ”herregud, man märker vilken skillnad det har blivit”. Jag tänker framför allt på ljudnivån. För de som sitter och jobbar här är det en helt annan ljudnivå. Tidigare störde man varandra mer när man satt i en lokal som var byggd 1984 och hade mycket studsande ljud. Vi sitter på medhörning och man ska höra varandras samtal till viss del, men inte för mycket, säger Håkan Nyström.

"Definitivt det finaste kontoret"

GDL:s vd Anders Sällström klippte bandet och invigde företagets nya lokaler i Vimmerby.

– Det symboliserar satsningarna vi gör i bolaget nu när vi har fått nya ägare för ett halvår sedan och som är villiga att investera i vårt bolag och säkerställa vår tillväxt och lönsamhet. Det är definitivt det finaste kontoret vi har, säger Anders Sällström och fortsätter med en hyllning till personalen:

– Den här regionen har alltid varit mest lönsamma och mest stabila. På det här kontoret besitter man en expertis som vi inte har överallt, bland annat en viss typ av speciell transportledning och när det gäller offentlig upphandling är de väldigt duktiga på det här kontoret.

Huvudkontoret för region nordost är i Vimmerby och kommer förbli här, enligt Anders Sällström.

– Det finns en stabilitet och en sån kompetens här. Skulle vi ändra på det så finns det alltid en risk att vi skulle mista någon medarbetare. De har fått ansvaret över ett större geografiskt område och det införlivar västra Götaland. Jag tror att vi har goda förutsättningar för att lyckas med ledning härifrån.

En bra arbetsmiljö ses som en nyckel för att lyckas med det. Personalen har jobbat i de nya lokalerna sedan mitten av november.

– Jag tror att arbetsmiljön upplevs bättre, mycket tack vare att ljudnivån är bättre. Eftersom man sitter ganska öppet och det kommer in mycket samtal är ljudnivån en viktig del. Här har vi också möjlighet att kanske växa lite mer och det finns utrymme för det, säger Anders Sällström.

På plats i Vimmerby jobbar nio personer med platschefen Rickard Arrhenius, fem transportledare och säljare.