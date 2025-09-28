28 september 2025
Komikerkvintett till Vimmerby i november: ”Knivskarp humor”

Farao Groth är en av fem komiker som gästar Hotell Ronja i Vimmerby lördagen den 8 november. Foto: Pressbild

Komikerkvintett till Vimmerby i november: "Knivskarp humor"

NÖJE 28 september 2025 06.00

LOL Comedy Club beger sig ut på Sverigeturné i vinter. Ett av stoppen är på Hotell Ronja i Vimmerby i november. 
”Du vill verkligen inte missa årets skrattbomb”, skriver LOL Comedy Club på sin hemsida. 

Lördagen den 8 november kommer LOL Comedy Club till Vimmerby med ett gäng komiker. Laguppställningen består av Jakob Öqvist, Viktor Klemming, Catrin Martinsson, Farao Groth och Elin Almén. 

Kvällen inleds med en två timmar lång standup-show. 

”Vi välkomnar er till en kväll fylld med energi, knivskarp humor och massor av skratt tillsammans med några av Sveriges roligaste komiker”, skriver Hotell Ronja i ett inlägg på sociala medier. 

Efter showen väntar ”After skratt” där besökarna har möjlighet att mingla tillsammans med komikerna. 

”Häng med nya vänner och låt vår DJ ta festen vidare långt in på natten”, är orden som Hotell Ronja avslutar sitt inlägg med. 

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

