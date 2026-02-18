VH-målvakten visar upp sitt stora intresse på hotellet på lördag

Majoriteten av Vimmerbyborna vet vem Robin Christoffersson är genom hockeyn eftersom han är en av två målvakter i Vimmerby Hockey. Foto: Ossian Mathiasson

För många är Robin Christoffersson känd som målvakt i Vimmerby Hockey. Lika många känner inte till hans stora konstintresse och konstnärliga ådra. Nu på lördag finns en ypperlig chans att bevittna hans konstverk på Vimmerby Stadshotell.

Robin Christoffersson, 29, är just nu inne på sin femte säsong som målvakt i Vimmerby Hockey. Han hade en nyckelroll när VH tog det historiska steget upp i Hockeyallsvenskan säsongen 2023/2024 och fixade nytt allsvenskt kontrakt efter kvalspel mot Tingsryds AIF säsongen därpå.

Det han håller på med vid sidan av hockeykarriären är något som inte lika många känner till. Han är konstnär, ser det som en blandning mellan hobby och arbete och tog steget att starta eget företag i höstas.

– Jag har haft det mer som ett intresse vid sidan om ishockeyn, men sedan har det blivit lite mer seriöst de senaste åren. Jag startade ett bolag i slutet av 2025 för att jag ska kunna bedriva det lite mer seriöst vid sidan av hockeyn, säger Robin Christoffersson.

Konsten visas på stadshotellet i helgen

Den målande hockeymålvakten trivs och tycker att det fungerar bra att kombinera de två karriärerna.

– Det är ett bra komplement till hockeyn med tanke på att jag har något annat att tänka på och jobba med. Det finns ändå ganska mycket intresse utifrån med folk som tycker att det är roligt och jag har haft några utställningar tidigare. När det blev större och större så tänkte jag att jag lika gärna kan starta företag och ha det med mig sedan i framtiden.

Nu på lördag får Vimmerbyborna en perfekt chans att bevittna Robin Christofferssons konstverk som ställs ut på festvåningen på Vimmerby Stadshotell.

– Jag hade en snabb liten utställning på Erikshjälpen förra året. Det var en utställning över dagen. Det här blir lite mer seriöst och jag ser det som en rolig grej.

Hur ser upplägget ut?

– Det är vernissage nu på lördag eftermiddag. Det bjuds på bubbel och snittar och finns vernissageerbjudande i restaurangen om man vill äta lunch eller stanna och äta middag. Det blir lite mer av en happening. Jag ska hänga ut en hel del tavlor uppe i festvåningen och några nere i restaurangen. Förhoppningsvis ska vi väl försöka ha några tavlor kvar hängandes en tid efter vernissagen. Jag tycker att det är roligt att göra något tillsammans med stadshotellet samtidigt som jag får visa upp min konst. Förhoppningsvis kommer det en del folk så man får prata om konst och sedan blir det alltid lite hockeysnack.

Fokus på naturmotiv

Det är 15-talet konstverk som kommer hängas upp och visas på Vimmerby Stadshotell.

– Jag försökte räkna på det lite snabbt och jag tror att det blir runt 15 tavlor. Vi får se hur mycket jag får plats med. Det är ändå några tavlor som har lite sizes så jag måste hitta några bra väggar för det.

Robin Christoffersson målar i huvudsak med olja och akryl på duk eller pannåskivor och har även gjort en del konstverk med akvarellfärger.

– Det är framför allt naturmotiv som jag fokuserar på. Jag tycker om att fotografera och ta kort och hittar motiv utomhus som kan vara ett roligt motiv på tavla också. Mycket från vardagen som jag tycker kan bli en bra tavla får oftast bli en tavla. Tittar jag på tavlorna som jag hänger ut så är det väldigt mycket natur med en hel del motiv från Dalarna men också några från Vimmerby.

Är det konstverk med igenkänning för Vimmerbyborna?

– Ja, det tycker jag. Jag har tre tavlor med Vimmerbymotiv och har gjort några tidigare som jag redan har sålt iväg. Med de tre jag har nu så tror jag att man borde kunna känna igen var de är ifrån.

Sätter du din egen touch på tavlorna efter att du har tagit en bild?

– Ja, jag tycker inte att det får vara för likt, men man ska fortfarande se var det är ifrån. Jag vill ändå ha det lite kladdiga stuket om man är nära och tittar och backar man ifrån så ska man ändå se vad det är för någonting. Det tycker jag är charmen med oljefärger, att man verkligen ser penseldragen om man kommer nära medan man ser helheten om man backar ifrån.

"Inte riktigt min cup of tea"

Han ser fram emot att visa upp sitt stora intresse som han har utanför isen.

– Det kommer bli superroligt. Jag hoppas att det dyker upp så mycket folk som möjligt. Det är ändå en bra tid på lördagen. Är man på stan och rör sig så är det en perfekt tid att bara kika in och säga heja. Förväntningarna är att man får prata en hel del konst, men även lite hockey.

På tal om hockey, det är inget som du tar med dig in i din konst?

– Nej, faktiskt inte. Jag har målat några hockeytavlor och någon hjälm och vi hade någon auktion med Östersunds IK för många år sedan där jag och den andra målvakten gjorde en ”målvaktstavla”. Det var roligt att måla, men det är inte riktigt min cup of tea. Eftersom jag tycker om design och konst så tar jag ändå in det i hockeyn och det är roligt att designa masker, vilket jag har gjort genom alla år.

Gör du dina egna hockeymasker?

– Nej, jag har inte målat mina egna masker för att jag inte har testat på air brush som de oftast är gjorda i. Jag har alltid designat mina hjälmar digitalt och har därefter skickat dem till lackeraren som har fått göra det utifrån motivet.

Konstintresset går i släkten

Christofferssons stora konstintresse kommer från släkten.

– Jag har alltid tyckt att det har varit roligt. Jag hade högsta betyg i bild och det var för först sex år sedan som jag tog tag i det seriöst. Jag har konstnärer i släkten och det var där intresset började. Jag var hemma hos farmor och farfar och hans bröder är konstnärer. Jag tittade lite extra på deras tavlor och kände att det hade kunnat vara en rolig sak att testa. Jag började smått och sedan har det bara växt mer och mer.

Är tanken att du ska lägga mer fokus på konsten och ha fler utställningar när du avslutar hockeykarriären?

– Jag tror att jag hela tiden kommer ha den här firman som ett sidospår. Det hade kunnat vara roligt att jobba med det på heltid, men jag känner samtidigt att det är skönt att ha det vid sidan av det jag gör mest om dagarna och det är hockeyn i dag.

Klicka här för att komma till Robin Christofferssons konstkonto på Instagram "Atelier Bruno".