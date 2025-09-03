Kommunalrådet om skatten: "Den här regeringen kan hitta på vad som helst"

Regeringen vill nu hindra kommuner från att höja skatten. En utredare ska i februari 2026 föreslå hur en skattebroms ska kunna införas. – Den här regeringen kan hitta på vad som helst, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

– Man måste inte höja skatter som första reaktion på att lösa ett problem.

Det var finansminister Elisabeth Svantessons budskap på en pressträff under måndagen. Regeringen tillsätter nu en utredning som ska föreslå åtgärder för att motverka att skatten höjs i kommuner och regioner.

Regeringen vill även införa någon form av belöning för kommuner som sänker skatten. Tidigare har det funnits system som innebär att kommuner som höjer skatten får lägre statsbidrag.

I dagsläget bidrar staten med runt 220 miljarder kronor till kommunesektorn. Ännu tuffare tider väntar med svåra demografiska utmaningar och många äldreäldre i ett stort antal svenska kommuner.

– Vi ska stötta välfärden, men jag förväntar mig att ska man ha mer bidrag så måste man också kunna visa att man jobbar som bara den för att göra förbättringar, säger Elisabeth Svantesson.

"Aldrig något man gör lättvindigt"

Under de senaste 25 åren har kommunalskatten höjts med i genomsnitt 2,38 kronor. Den senaste skattehöjningen i Vimmerby skedde 2016, när skatten höjdes med 50 öre. Nu, efter att regionskatten höjdes för några år sedan, betalar en Vimmerbybo 34,22 procent i skatt.

Emelie Värja, chefsekonom på SKR, menar att det inte är rätt väg att gå att staten lägger sig i det kommunala självstyret.

– Skatten är vårt sätt att hålla medborgarna med den kommunala servicen. Den är mycket som ska inrymmas där och jag förväntar mig att staten i sådana fall skickar mer pengar, säger kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S) om förslaget.

Kommunalrådet menar att man försöker utröna alla möjliga alternativ till en skattehöjning.

– Vi gör vårt bästa men pengarna ska räcka också. Nu har vi oförändrad skattesats, men det är tuffa år och under tuffa år kanske man måste göra sådana justering. Det är alltid med rim och reson, och aldrig något man gör lättvindigt. Först har man vridit och vänt på varje sten.

"Ska själva få bestämma"

Kindstrand Ströberg (S) anser att det kommunala självbestämmandet ska gälla i den här frågan.

– Jag är inte för det här förslaget. Kommunerna ska själva få bestämma. Anledningen till det här utspelet förstår jag inte, men jag har läst mig till att man tycker att kommunerna för lättvindigt höjer skatten. Jag tror ingen kommun gör det lättvindigt. Men ska man kunna upprätthålla samma service så måste någonstans ekonomin till för det.

Annika Wallenskog, tidigare chefsekonom på SKR, kommer vara utredare och ska lägga fram förslag på en skattebroms i februari nästa år.

– Jag tror inte det blir verklighet. Jag tror man landar in i att kommunerna själva ska få bestämma, men den här regeringen kan hitta på vad som helst, så jag är inte säker, säger Vimmerbys kommunalråd.