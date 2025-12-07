Vårdplatserna fortsatt stängda: ”Söker med ljus och lykta efter personal”

Två av fem vårdplatser på förlossningen i Västervik är fortsatt stängda, och det är oklart när man kommer att kunna ha full kapacitet på avdelningen igen.

Trots att man nu lyckats anställa några barnmorskor och sjuksköterskor är det oklart när alla vårdplatser på förlossningen i Västervik kommer att kunna vara öppna igen. Bemanningsläget är fortfarande kritiskt. – Vi söker med ljus och lykta efter mer personal, säger verksamhetschefen Michael Algovik.

Sedan september har två av fem vårdplatser på förlossningen i Västervik varit stängda. Samtidigt stängde Kvinnokliniken sin vårdavdelning med platser för gynekologisk vård, och patienterna har fått vårdas på kirurg- och medicinavdelningarna i stället. Anledningen till detta är att tio av 24 barnmorsketjänster stått vakanta och det har varit svårt att hitta personer att rekrytera.

– Vi hoppas att vi kan få in nya krafter i början på nästa år och hamna på en bättre nivå på bemanningen då. Att 10 av 24 tjänster är vakanta är en betydande förlust, sa Michael Algovik till vår tidning i september.

Nu berättar han att man fortfarande endast har tre av fem platser öppna på förlossningen.

– Vi vet att det kommer att komma ytterligare arbetare i december och i januari. Det är både sjuksköterskor och barnmorskor som vi anställt, som vi hoppas ska lätta upp det för oss. Men vi har inte satt något datum än på när vi kan gå upp i full verksamhet igen.

Hur har det gått under hösten?

– Det har rullat på bra. Vi har fått hänvisa någon enstaka patient till något annat sjukhus, men det är inte några stora mängder. Vi har också kunnat ta emot en del från Östergötland och Kalmar, så vi har ju ett utbyte i hela sjukvårdsregionen.

Fått in en del hyrpersonal

Han lyfter också att de har lyckats få in en del hyrpersonal under hösten som har gjort det lättare för dem.

– Det har ändå löst sig på ett bra sätt så här långt, så vi känner inte någon stor oro för det här.

Har gravida anledning att känna oro?

– Nej, det är samma besked nu som vi hade när vi tog det här beslutet, att gravida kommer få samma vård som annars. Och det har visat sig här under hösten att vi inte behövt hänvisa mer än någon enstaka patient, så det känns inte som det varit något stort problem på det sättet.

"En ganska liten kommun"

Trots förbättringar är rekryteringsläget fortsatt svårt.

– Det är ju fortfarande så att vi söker med ljus och lykta efter mer personal så vi kan få en bättre bemanning, så vi kan steppa upp och jobba som vanligt. Men det är väldigt svårrekryterat tyvärr. Det är väl lite extra besvärligt hos oss men jag vet att det är så här på många andra ställen också.

Vad menar du med att det är extra besvärligt i Västervik?

– Jag tänker att det är en ganska liten kommun som ligger lite "off", det gör att det inte är så lätt att flytta hit med familj och så kanske. Det krävs att det är personer som har anknytning hit på ett eller annat sätt för att det ska funka.

När förlossningen kan återgå till full kapacitet är fortfarande oklart, men Michael Algovik hoppas att den personalförstärkning som nu är på väg ska ge effekten man väntat på.