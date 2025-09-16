Kommundirektören ser stor potential: "Kan inte plocka russinen ur kakan"

Norra Kalmar län är en ny samverkanssatsning av Vimmerby, Hultsfred och Västervik. Kommundirektören Ola Karlsson tror att satsningen kan bli riktigt stor. – Vi kan inte plocka russinen ur kakan och bara samverka kring saker som gynnar oss. Det måste gynna oss alla tre och hela regionen, säger han.

För några veckor sedan presenterade de tre kommunerna i norra länet sin nya samverkanssatsning. Det handlar om att skapa en sammanhållen arbetsmarknad, där norra länets attraktivitet stärks.

Kalmar är en stark motor i den södra delen och nu är tanken att "Norra Kalmar län" ska bli en kompletterande motor här. Samarbetet handlar om möjligheten att leva, bo och verka i en större kontext.

– Vår intention är att fördjupa samverkan i norra Kalmar län. Det är ett pågående arbete och ganska många, snabba processer pågår där nu. Jag har informerat kommunstyrelsen om de möten vi har varit på, vad syftet är med samverkan och att vi nu har målsättningen att få med oss regionen i det här, säger kommundirektören Ola Karlsson.

Målet är att det här ska bli en långvarig och långsiktig samverkan.

– Vårt mål är längre än till 2030, men för att få med oss regionen behöver vi ha en kortare tidsram först. Därför har vi satt 2025 till 2030.

"Känns jättespännande"

Ola Karlsson, som haft flera sittningar med motsvarigheterna i Hultsfred och Västervik (Lars-Erik Rönnlund och Anders Björlin) samt regionala utvecklingsdirektören Helena Nilsson, säger att utgångspunkten är att förtäta arbetsmarknadsregionerna.

– Det här handlar om tillgänglighet, pendling och möjligheterna för det. Kommunikationerna överlag. Det är en hel del som knyter an till målet om att förtäta våra arbetsmarknadsregioner och att samverka mer.

Utöver träffarna med kommunernas tyngsta tjänstemän sker även flera andra samtal.

– Vi har haft träffar med presidierna för respektive kommunstyrelse och presidiet för regionala utvecklingsnämnden. Det förs samtal både på politisk nivå och hos oss tjänstepersoner. Det känns jättespännande om vi kan få till det här och vår avsikt är att bygga upp en struktur där vi kan jacka i många olika typer av projekt i det här.

"Prata med en röst"

Ett fördjupat och förtätat samarbete inom arbetsmarknadsfrågor är inte det enda man hoppas ska komma ut ur det här.

– Det ska ske under det paraplyet, men vi hoppas och tror att det kan spilla över på annat och att vi kan samverka och samarbeta ännu mer inom andra ramar.

Kan du ge något exempel på vad det kan vara?

– Där är vi inte ännu. Vi samverkar redan i dag inom socialtjänsten och skolan, men vi kan samverka ännu mer tror vi. Det är viktiga är att vi är överens om att tänka att det som gynnar en kommun är bra för de andra också. Så måste vi börja se det och vi kan inte konkurrera med varandra. Vi måste gå i takt och prata med en röst.

"Vill samma saker"

Kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S) är väldigt positiv till detta.

– I en förlängning, om man får tänka stort, brett och högt, kan det handla om kultur, kompetensförsörjning, omställningar, gemensamma marknadsföringar. När vi söker hitflyttningar kan vi erbjuda tre kommuners arbetsmarknad, bostäder, näringsliv och så vidare. I horisonten kan det bli hur bra och stort som helst.

Peter Karlsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen, säger att regionens ledande politiker – som besökte senaste kommunstyrelsesammanträdet – tycker att initiativet är lovvärt.

– De berömmer att vi tagit initiativ till det här. Vi är bortglömda i norr säger vi alltid, men i stället för att sitta och gnälla så tar vi tag i det själva och sätter oss på kortan.

Kommundirektören Ola Karlsson har också uppfattningen att regionen vill samma sak som de tre kommunerna.

– Med respekt för att jag inte har någon historik och bakgrund, så kan jag säga att det känns spännande och som att vi vill samma saker. Det känns jätteroligt och man välkomnar vårt initiativ. Vi kommer inte kunna plocka russinen ur kakan, vi kan inte bara samverka kring saker som gynnar oss, utan det måste gynna oss alla tre och hela regionen.