Tre kommuner ryter ifrån ihop: "Kan inte vara rättvist"

Varför det inte har skett tidigare är ett mysterium. Nu har kommunerna Vimmerby, Hultsfred och Västervik gått samman och yttrat sig hårt angående den nationella planen för infrastrukturen. – Att vi får tio procent av vad andra får kan inte vara rättvist, säger Peter Karlsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen i Vimmerby.

Nyligen kom Trafikverket med sitt förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen. Den nya planen ska sträcka sig från 2026 till 2037.

Återigen känner sig Kalmar län åsidosatt, vilket vår tidning tidigare rapporterat om. Kommuner har rätt att yttra sig över planen och det gör nu Vimmerby, Hultsfred och Västervik tillsammans.

– Det här är ett tungt ärende som påverkar oss så mycket, framför allt här i norra Kalmar län. Vi har nu tagit fram ett yttrande tillsammans med Hultsfred och Västervik som vi står enade i. Oskarshamn hade redan hanterat ärendet i sin kommunstyrelsen. Vi är beroende av varandra och vill tajta ihop oss gällande infrastrukturen i norra Kalmar län, säger Ola Karlsson, kommundirektör i Vimmerby kommun.

"Stor brist"

Att föra fram sina tankar kring förslaget är otroligt viktigt, menar Ola Karlsson.

– Inte helt oväntat är vi inte helt nöjda med förslaget. Det är en styrka att vi nu pratar med samma röst och säger samma saker. Det är en stor styrka i sammanhanget.

Kommunernas ingång är att den samhällsekonomiska kalkylen brister i sin uppföljning vad gäller att "hela Sverige ska fungera".

– Man har lyft fram en modell som utvärderar robusthet, redundans, samhällskritisk koppling, interregional tillgänglighet och systemeffekt, men just de här nyttorna finns inte med i kalkylen. Det är en stor brist och gör att man fattar beslut på bristfälliga grunder.

"Negativa spiralen fortsätter"

Politiker i Kalmar län har länge varit upprörda över länets tilldelning.

– Vi har under lång tid haft den lägsta investeringsnivån per invånare. Enligt eget underlag från regeringen får länet 3 100 kronor per invånare i nationella investeringar under nuvarande planperiod. Rikssnittet är 31 400 kronor per invånare. Under lång tid har vi haft den lägsta tilldelningen och det kan leda till ett moment 22. Låga investeringar leder till begränsad tillgänglighet och svagare produktivitet, vilket i sin tur leder till lägre utfall i kalkylmodellerna för var det är samhällsekonomiskt mest viktigt att investera, säger Ola Karlsson och fortsätter:

– Har man investerat lågt får man låg belastning och det blir ett skäl att inte investera vidare. Den negativa spiralen fortsätter vidare.

Varför inte tidigare?

I yttrandet lyfter man också fram stråk som är avgörande för norra Kalmar län. Det handlar om riksväg 40 som går mellan Västervik och Göteborg, som beskrivs vara centralt för norra länsdelen. Även riksväg 34 mellan Hultsfred och Linköping lyfts fram. Även E22 mellan Trelleborg och Norrköping, där Västervik passeras, lyfts fram och likaså riksväg 35 mellan Västervik och Linköping.

Förstås lyfter man också fram såväl Stångådals- som Tjustbanan samt Höglandsbanan. Anslutningen till Ostlänken för Stångådals- och Tjustbanan pekas också ut som avgörande.

– Vi för fram stråk som är viktiga för norra Kalmar län att satsa på både av nationell och lokal logik. Vi kan inte göra mer än att lämna yttranden, men sannolikheten är större att vi blir lyssnade på när vi går ihop och säger samma sak. Det har legat oss i fatet att vi varit små och sagt olika saker. Det har varit lätt att strunta i oss.

Varför har man inte påbörjat det här tidigare?

– Det kan jag inte svara på, säger Ola Karlsson.

– Det finns massa olika anledningar till det. Det kanske kommer rätt i tiden nu, säger Eva Kindstrand Ströberg (S), kommunalrådet i Vimmerby.

– Utan att veta kanske sanningen tidigare var att vi är stora nog att klara utmaningen själva. Nu, med de demografiska utmaningarna, finns det en sanning för alla. De hemska prognoserna verkar stämma och vi har ett rekordlågt barnafödande. Det drabbar samtliga kommuner och plötsligt är det ingen längre som säger att vi klarar det själva. Ensam är inte stark och vi behöver möta utmaningarna tillsammans. Det är inte en sanning, men det är min uppfattning, säger kommundirektören Ola Karlsson.

Vice ordförande Peter Karlsson (C) menar att det verkligen finns saker att ta på i remissen.

– Vi får tio procent av vad andra får. Det kan inte vara rättvist, det kan det inte, säger han.