Efter flygbeskedet: "Framtiden för länet ser mycket ljusare ut"

Regeringen föreslår att stödet till landets regionala flygplatser stärks med flera hundra miljoner kronor. Tunga moderater i länet jublar nu över beskedet.

Nu föreslår regeringen och Sverigedemokraterna att stödet till landets regionala flygplatser stärks med totalt 318 miljoner kronor.

Sedan 2022 har det årliga statliga stödet mer än femdubblats från 103 miljoner kronor till 528 miljoner.

Både regionrådet i länet, Malin Sjölander (M), samt oppositionsrådet i Kalmar kommun, Hanne Lindqvist (M), jublar över beskedet.

– Sedan pandemin har det svenska inrikesflyget dragits med stora problem att få igångresandet. För vårt län är flyget en oerhört viktig verksamhet för att vi ska kunna komma tillvår huvudstad men också för livsviktiga verksamheter som ambulansflyg. Jag är så tacksamatt regeringen hörsammat våra vädjanden om ett större ekonomiskt stöd, det gör attframtiden för länet ser mycket ljusare ut, säger Malin Sjölander (M).

Hanne Lindqvist (M) anser att flyget spelar en stor roll för länets utveckling.

– Både för att attrahera företagtill länet, få dem att stanna kvar, för turismen och för människors möjligheter att resa. KalmarÖland Airport har, tillsammans med landets övriga regionala flygplatser, brottats med storaekonomiska underskott. Med anledning av detta välkomnar vi regeringens besked för attsäkra driften och framtiden för vår flygplats, säger hon.