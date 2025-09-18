FLERA TOPPMODERATER KOMMER PETAS INFÖR VALET

Under torsdagen avslöjar Barometern att det råder nomineringsstorm i Moderaterna. En riksdagsledamot och ett regionråd petas från sina toppositioner.

I valrörelsen inför valet 2022 sparkade Moderaternas nomineringskommitté ut Carl-Wiktor Svensson, bland annat med motiveringen att han inte skulle klara jobbet som heltidspolitiker som småbarnspappa. Han bytte senare parti till Kristdemokraterna.

Nu petar Moderaterna på nytt ned flera tunga namn. Enligt Barometern ska det röra sig om riksdagsledamoten Lars Engsund, regionrådet Pär-Gustav Johansson och även Västervikspolitikern Malin Sjölander. Den senare ska petas som partiets kandidat till posten som regionstyrelsens ordförande, enligt tidningen.

Varken Engsund eller Sjölander vill kommentera uppgifterna. Det vill däremot Pär-Gustav Johansson. Han har fått en motivering till petningen.

– Ja det har jag fått, men jag vill inte säga hur den lyder eftersom jag har lovat att inte kommentera vår nomineringsprocess. Men jag kan säga som så här: innehållet i motiveringen gör mig både lite skeptisk och småroad. Jag går till och med omkring och småler åt den. Men det är som det är nu, det här är trots allt bara ett första steg i en lång nomineringsprocess, säger Pär-Gustav Johansson till tidningen.

Vill inte kommentera

Bernhard Neuman, sammankallande för partiets nomineringskommitté till regionvalet i södra länsdelen, säger att nomineringskommittén varit eniga om att flytta ned Pär-Gustav Johansson på listan.

– Men jag tänker inte kommentera något mer om vårt arbete, säger Bernhard Neuman till Barometern.

Liv Stjärnlöf, partiombudsman för M i länet, vill inte heller kommentera.

– Jag har inga kommentarer alls angående våra kommande valsedlar. Det jag kan säga är att jag har suttit med vid de möten nomineringskommittén har haft. Listorna innehåller väldigt många bra och kompetenta kandidater och det har inte varit några konflikter under nomineringsprocessen, säger Liv Stjärnlöf.

Under fredagen har Moderaterna bjudit in till en pressträff för att presentera sina föreslagna toppkandidater inför riksdagsvalet 2026.