Regionen vill ha svar efter sänkt statligt stöd – så mycket mindre får Stångådalsbanan

Åtta miljoner kronor mindre i statligt stöd får Stångådalsbanan nästa år. Tillsammans med Tåg i Bergslagen AB skickar nu majoriteten och oppositionen i regionen en skrivelse till infrastrukturministern.

Bakgrunden är att Region Kalmar län under oktober månad fick ett preliminärt besked från Trafikverket att det statliga stödet för Stångådalsbanan inför nästa år sänks med åtta miljoner kronor.

I skrivelsen konstateras att nuvarande situation upplevs som ohållbar med alldeles för sena besked och kortsiktighet i planeringsförutsättningarna.

Tillsammans med Tåg i Bergslagen AB uppmärksammar regionen behovet av en långsiktig och stabil finansiering av den interregionala kollektivtrafik som beställs genom samverkansavtal.

Beskeden om de ändrade ekonomiska förutsättningarna från Trafikverket inför 2026 medför för stora utmaningar och flyttar det ekonomiska ansvaret till regionerna, menar regionen här.

"Helt orimlig situation"

Trafikverkets besked är att de nästa år endast kommer att finansiera 57 procent av det tillköp av trafik som aviserats. Som orsak anges att myndigheten inte beviljat det budgetanslag som äskats för trafikavtalen under 2026.

"Dessutom aviseras ytterligare neddragningar under 2027 och 2028 i budgetpropositionen", skriver regionen.

– Det blir en helt orimlig situation där staten flyttar över kostnader till regionerna för den trafik som Trafikverket beställer. Därutöver kommer beskeden så sent att det inte finns möjlighet att anpassa verksamheten till de ändrade ekonomiska förutsättningarna, säger Peter Wretlund (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Kalmar län, i ett pressmeddelande.

Med anledning av situationen önskar Region Kalmar län tillsammans med Tåg i Bergslagen AB ett skyndsamt svar från ansvarigt statsråd gällande vilka framtida förutsättningar som ska gälla för dessa avtal.

– De kortsiktiga planeringsförutsättningarna gör att vi inte kan följa Trafikverkets egna processer. Vi kan inte beställa trafik utan att känna till de ekonomiska förutsättningarna, säger Carl-Wiktor Svensson (KD), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Kalmar län.