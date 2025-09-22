Frågan: "Ska Kvillgården läggas ned?"

Den tidigare fullmäktigeledamoten och Storebrobon Anneli Jakobsson oroar sig för Kvillgårdens framtid på orten. Så pass mycket att hon passade på att ställa en fråga under kvällens fullmäktige.

I våras började kommunen titta på två olika alternativ. Det ena handlade om att bygga ett nytt boende i Nybble samt renovera och bygga ut Kvillgården i Storebro. Det andra alternativet var att bygga ett helt nytt boende, som täcker alla platser som behövs, på en ospecificerad plats i Vimmerby.

Någon vecka före midsommar meddelade kommunledningen att man satt ned foten och valt alternativet att bygga nytt boende i Nybble. Kring Kvillgården kom dock inget besked då.

Kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S) sa nyligen att man fortsatt utreder möjligheten att bygga ut och renovera Kvillgården.

– Vi borde ha ett underlag där inom några veckor och i den bästa av världar är det också klart för beslut i oktober. Kön minskar inte och det tar tid att både bygga och renovera, säger kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S).

"Inget bestämt svar där"

Den tidigare fullmäktigeledamoten och engagerade Storebrobon Anneli Jakobsson oroar sig för Kvillgårdens framtid och besökte därför måndagskvällens fullmäktige.

– Hur går det? Ska den läggas ned och avvecklas? frågade Anneli Jakobsson.

Socialnämndens ordförande Eva Berglund (S) kunde inte ge något besked.

– Jag har inga besked om Kvillgården. Det är under utredning om det ska bli en tillbyggnad. Om inte kommer Kvillgården att läggas ned i samband med att Nybble byggs. Jag har inget bestämt svar där.

"Hade en episod"

Jakobsson ställde också en andra fråga kring om man får visa upp sitt körkort när man söker jobb inom hemtjänsten, eller om kommunen endast litar på vad personen säger. Hon förklarade sin fråga med att en person anställd inom Norrköpings kommun upprepade gånger lagförts för olovlig körning och att det uppdagades när man krockade med en hemtjänstbil.

Peter Fjällgård (V), som tidigare jobbat inom omsorgen, svarade.

– För tiotalet år sedan jobbade jag inom bemanningen och då hade vi en episod. Man frågade om man kunde köra bil och det kunde man, var svaret. Det uppdagades sedan att vederbörande inte hade körkort. Så numera, vid intervju och anställning, måste man uppvisa körkort.