Då ska beslut fattas om nytt äldreboende – kön fortsatt lång

En bit in i juni kom beskedet att kommunen ska bygga ett nytt äldreboende. Ett formellt beslut ska fattas under hösten. – Förhoppningsvis kan vi ta beslut om att bygga Nybble på kommunstyrelsen i oktober, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Det var i oktober för snart två år sedan som kommunen meddelade att man stoppat jättesatsningen på ett nytt vård- och omsorgsboende i Nybble.

På grund av det mycket svåra ekonomiska läget hade man bara täckning för att bygga den nya förskolan. Investeringen för ett nytt äldreboende har beräknats till hundratals miljoner.

I april i år plockades frågan, till följd av det stora behovet, upp igen. Det hängde samman med de nya prognoser SCB tagit fram för den demografiska utvecklingen. Andelen äldreäldre, alltså personer som är 85 år eller äldre, väntas till 2033 öka med 49 procent i Vimmerby kommun.

Då utreddes om kommunen skulle bygga ett nytt boende i Nybble som tidigare tänkt samt renovera och bygga ut Kvillgården i Storebro. Det andra alternativet var att bygga ett helt nytt boende, som täckte alla platser som behövs, på en ospecificerad plats i Vimmerby.

Blir klart dyrare

I juni, någon vecka före midsommar, hade kommunledningen satt ned foten och valt alternativet att bygga det nya boendet i Nybble. Detta trots att man inte täcker behovet av platser på sikt.

Projektet väntas nu bli klart dyrare än tidigare och det handlar om någonstans kring 280 miljoner. Dessutom kan driftkostnaderna bli så höga som 50 miljoner kronor om året.

För detta kommer kommunen behöva ta upp nya lån. Nu är ett formellt beslut nära.

– Vi har fortsatt drygt 30 i kö och förhoppningsvis kan vi ta beslut om att bygga Nybble på kommunstyrelsen i oktober. Vi utreder också möjligheten att bygga ut och renovera Kvillgården. Vi borde ha ett underlag där inom några veckor och i den bästa av världar är det också klart för beslut i oktober. Kön minskar inte och det tar tid att både bygga och renovera, säger kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S).

Vad kan ni säga om tidpunkten?

– Vi har inte kommit längre kring när. Under hösten kommer vi avsätta 30 miljoner kronor som det ser ut nu för att börja med Nybble, men vi behöver fatta ett formellt beslut.

"Börjar bli bråttom"

Våren 2026 ska man vara igång med arbetet har kommunalrådet tidigare sagt.

– Det börjar bli bråttom. Vi har legat stadigt på 34 till 35 i kö ett bra tag och förhoppningsvis kan punkten om Kvillgården också komma upp i oktober.