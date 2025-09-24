Västervikspolitikern trappar ned av hälsoskäl – hon tar plats i regionstyrelsen

Västervikspolitikern Bo Karlsson väljer att trappa ned sitt politiska engagemang. Han har suttit i fullmäktige sedan 2010 – men lämnar nu. Läkaren Anni Juhl Nielsen väljs in i hans ställe.

Under onsdagen meddelar Sverigedemokraterna att man stuvar om sin bemanning i regionstyrelsen. Det handlar om att Västervikspolitikern Bo Karlsson, som kom in i regionfullmäktige redan 2010, väljer att dra ned på sina uppdrag av hälsoskäl.

Bo Karlsson är en av partiets trotjänare och har varit en flitig debattör i både sjukvårdspolitiken och kulturfrågorna.

– I augusti fick jag en varningssignal från kroppen, därför trappar jag nu ner mina uppdrag. Men jag blir kvar i regionfullmäktige, i beredningen för hälso- och sjukvård och på mina uppdrag i Västerviks kommun, där jag kommer att fortsätta att kämpa för en Sverigedemokratisk seger i valet 2026, säger Bo Karlsson.

Han ersätts nu av Anni Juhl Nielsen i regionstyrelsen. Nielsen är specialistläkare i allmänmedicin och har tidigare bland annat verkat som distriktsläkare i Mönsterås och inom psykiatrin.

– Jag är väldigt glad och hedrad över förtroendet att få en plats i regionstyrelsen. Det ger mig möjlighet att bidra ännu mer till regionens utveckling och att följa upp de viktiga frågor jag redan arbetar med i hälso- och sjukvårdsberedningen, säger Anni Juhl Nielsen.

Martin Kirchberg, gruppledare för SD, kommenterar förändringen så här:

– Bosse har inte bara varit en drivande kraft i regionen, han har varit med och lagt själva grunden för hela Sverigedemokraternas politik i Region Kalmar län. Det är förståeligt att Bosse trappar ner men med Anni Juhl Nielsen får vi in en värdig efterträdare med både sjukvårdskompetens och nya tankar om hur vi kan utveckla vår hälso- och sjukvårdspolitik, säger Martin Kirchberg, Sverigedemokraternas gruppledare.