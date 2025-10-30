SD: "Fegt och ansvarslöst att avböja dialog om återvandring"

Martin Kirchberg är regionråd för Sverigedemokraterna som inte är imponerad av den rödgröna majoriteten. Foto: Pressbild

Region Kalmar län blev första region i hela Sverige att tacka nej till en dialog med regeringen kring frivillig återvandring. Fegt och ansvarslöst, anser Sverigedemokraterna.

Många kommuner har redan markerat sin ståndpunkt och dissat regeringens inbjudan om en dialog kring frivillig återvandring. Ofta med hänvisning till att man är i behov av alla invånare som finns i kommunen.

Region Kalmar län blev den första regionen i Sverige att följa kommunernas exempel. SCV-majoriteten i regionen motiverade beslutet bland annat med att frågan inte är förenlig med regionens värdegrund.

Sverigedemokraterna i Kalmar län menar att den styrande majoriteten sätter ideologi före sunt förnuft och ansvar. SD menar att bidraget höjs kraftigt för att få personer som är analfabeter eller långtidssjukskrivna att lämna landet och betonar att det inte gäller dem som arbetar och bidrar till samhället.

– Att Region Kalmar tackar nej till att ens delta i dialog är både fegt och ansvarslöst. Frivillig återvandring är ingen tvångsåtgärd utan en möjlighet för människor att återvända hem på ett ordnat och värdigt sätt. Samtidigt blir det en ren vinst för samhället genom lägre kostnader för bidrag och integrationsinsatser som annars löper år efter år, säger Martin Kirchberg (SD), oppositionsråd, i ett pressmeddelande.

"Inte värdegrundsfloskler"

Sverigedemokraterna anser att deras linje är "respekt på riktigt" genom att ge stöd till den som vill återvända och ställa krav på den som vill stanna.

– Det är inte värdegrundsfloskler utan politik som fungerar för både individ och samhälle.

De rödgröna har hamnat långt från invånarnas verklighet, menar Martin Kirchberg, och anser att det inte är försvarbart att avstå från statliga initiativ som kan frigöra resurser och öka tryggheten i länet.

– Regionala skattepengar ska gå till sjukvård, trygghet, kollektivtrafik och utveckling av länet. Inte till symbolpolitik och ideologiska markeringar, säger Kirchberg.