22 mars 2026
SD presenterar sina valsedlar för regionvalet: "Behöver ny riktning"

POLITIK 22 mars 2026 12.00

På söndagens valkonferens fastställde Sverigedemokraterna i Kalmar län sina listor till regionfullmäktige inför höstens val. Martin Kirchberg toppar listorna och är partiets kandidat till posten som regionstyrelsens ordförande.

Partiet ställer upp med en valsedel för länets sex norra kommuner och en för de sex södra, där de första tolv namnen är gemensamma.

I ett pressmeddelande säger Martin Kirchberg (SD), oppositionsråd i Region Kalmar län, att partiet går in i valrörelsen med en stark laguppställning. 

 – Vi har kandidater som är väl insatta i regionens verksamheter och i de frågor som betyder mest för invånarna: sjukvård, tillgänglighet, trygghet, kollektivtrafik och ansvar för skattebetalarnas pengar. Samtidigt får vi också in nya personer som kommer att tillföra nya tankar och idéer.

"Behöver ny riktning"

Partiet går nu till val på att ta större ansvar för regionens ledning och har pekat ut Kirchberg som sin kandidat till posten som regionstyrelsens ordförande i ett nytt styre för Region Kalmar län.

– Vi tror mycket på det här valet. Allt fler ser att Region Kalmar län behöver en ny riktning, med bättre prioriteringar, stoppat slöseri och större fokus på kärnuppdraget och medborgarna. Får vi väljarnas förtroende att vara den ledande kraften i ett nytt styre är vi också redo att ta det yttersta ansvaret för regionens ledning, säger Martin Kirchberg.

Fakta

Regionfullmäktigelista södra

  1. Martin Kirchberg, Torsås
  2. Anni Juhl Nielsen, Mönsterås
  3. Ted Nyberg, Oskarshamn
  4. Erik Arvidsson, Borgholm
  5. Leif Axelsson, Oskarshamn
  6. Janita Kirchberg, Torsås
  7. Göran Gustafsson, Hultsfred
  8. Liza Holmkvarn, Nybro
  9. Anne-Marie Norman, Västervik
  10. Johan Karlsson, Emmaboda
  11. Sune Olsson, Högsby
  12. Gabriella Eriksson, Nybro
  13. Micael Foghagen, Mörbylånga
  14. Maria Andersson Pajkin, Kalmar
  15. Göran Bågenholm, Nybro
  16. Curt Gustafsson, Kalmar
  17. Tomas Trossing, Kalmar
  18. Andreas Hellman, Mörbylånga
  19. Bo Lindahl, Nybro
  20. Mia Luäng, Kalmar
  21. Simon Kirchberg, Torsås
  22. Torbjörn Nilsson, Borgholm
  23. Jochen Kwast, Emmaboda
  24. Per Wåhlstrand, Mörbylånga
  25. Jan Nils Konrad Karlsson, Kalmar
  26. Lise-Lott Jonhede, Borgholm
  27. Michael Tullander, Nybro
  28. Birgitta Holmgren, Nybro
  29. Kaj Göransson, Nybro
  30. Anders Neigart, Mörbylånga
  31. Kent-Owe Johansson, Emmaboda

Regionfullmäktigelista norra

  1. Martin Kirchberg, Torsås
  2. Anni Juhl Nielsen, Mönsterås
  3. Ted Nyberg, Oskarshamn
  4. Erik Arvidsson, Borgholm
  5. Leif Axelsson, Oskarshamn
  6. Janita Kirchberg, Torsås
  7. Göran Gustafsson, Hultsfred
  8. Liza Holmkvarn, Nybro
  9. Anne-Marie Norman, Västervik
  10. Johan Karlsson, Emmaboda
  11. Sune Olsson, Högsby
  12. Gabriella Eriksson, Nybro
  13. Maj Brodin, Västervik
  14. Elin Vågerud, Oskarshamn
  15. Sven Fallgren, Västervik
  16. Johanna Myrin Hillströms, Hultsfred
  17. Jesper Ishagen, Oskarshamn
  18. Dan Larsen, Västervik
  19. Peter Bohman, Oskarshamn
  20. Nathalie Gustafsson, Hultsfred
  21. Anton Liljegren Johansson, Oskarshamn
  22. Sven Flink, Högsby
  23. Leif Christoffersson, Oskarshamn
  24. Annika Markén, Högsby

Tess Hartikka

tess.hartikka@dagensvimmerby.se

076 127 51 90

