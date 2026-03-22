SD presenterar sina valsedlar för regionvalet: "Behöver ny riktning"

På söndagens valkonferens fastställde Sverigedemokraterna i Kalmar län sina listor till regionfullmäktige inför höstens val. Martin Kirchberg toppar listorna och är partiets kandidat till posten som regionstyrelsens ordförande.

Partiet ställer upp med en valsedel för länets sex norra kommuner och en för de sex södra, där de första tolv namnen är gemensamma.

I ett pressmeddelande säger Martin Kirchberg (SD), oppositionsråd i Region Kalmar län, att partiet går in i valrörelsen med en stark laguppställning.

– Vi har kandidater som är väl insatta i regionens verksamheter och i de frågor som betyder mest för invånarna: sjukvård, tillgänglighet, trygghet, kollektivtrafik och ansvar för skattebetalarnas pengar. Samtidigt får vi också in nya personer som kommer att tillföra nya tankar och idéer.

"Behöver ny riktning"

Partiet går nu till val på att ta större ansvar för regionens ledning och har pekat ut Kirchberg som sin kandidat till posten som regionstyrelsens ordförande i ett nytt styre för Region Kalmar län.

– Vi tror mycket på det här valet. Allt fler ser att Region Kalmar län behöver en ny riktning, med bättre prioriteringar, stoppat slöseri och större fokus på kärnuppdraget och medborgarna. Får vi väljarnas förtroende att vara den ledande kraften i ett nytt styre är vi också redo att ta det yttersta ansvaret för regionens ledning, säger Martin Kirchberg.