Regiontoppen efter dagens besked: "Fick sån huvudvärk"

Regiontoppen Karin Helmersson (C) brottas med huvudvärk under tisdagen. Så besviken blev hon på Trafikverkets presentation av vad transportplanen innebär här. – Norra Kalmar län är helt bortglömt i planen, suckar hon.

Moderaterna och Kristdemokraterna jublar över vad de kallar en historisk satsning när Trafikverket presenterade den nya infrastrukturplanen, som ska gälla mellan 2026 och 2037, tidigare i dag.

Framför allt gläds M och KD åt satsningen på centralsationen i Kalmar.

Men regionrådet Karin Helmersson (C), med ansvar för bland annat regional utveckling och kollektivtrafik, hade helt annat mående efter att ha följt morgonens pressträff.

– Jag är både besviken och uppgiven. Vi kommer återigen så dåligt ut vad gäller infrastrukturen. Jag fick sån huvudvärk här på förmiddagen eftersom jag blev så otroligt besviken. Vi har jobbat så hårt för det här och så halkar vi efter igen. Det är sorgligt att Kalmar län återigen blir styvmoderligt behandlat av statsmakterna, säger hon.

"Dubbelkollat med Trafikverket"

Hon positiv till satsningen på centralstationen i Kalmar, men ser också det som den enda ljusglimten.

– Det är viktigt för järnvägssystemet i södra Sverige, men alla andra satsningar uteblir helt. Vi har jobbat så oerhört hårt med Stångådalsbanan, men det nämns inte med ett enda ord. Det framkommer inget om möjligheterna för banan att ansluta i Linköping.

Vad hade du hoppats skulle stå om banan?

– Det behövs mer pengar för att vi ska nå stationsläget. Det stod om uppställningsplats för den nya stationen Ostlänken och jag hade en svag förhoppning att det skulle stå något om Stångådalsbanan där, men det gjorde det inte. Jag har dubbelkollat med Trafikverket och de säger att det behövs nya undersökningar och det är inget som signaleras. Det är något vi får jobba vidare med, för till syvende och sist är det regeringen som avgör om vår regionala bana når stationen i Linköping.

"Hela norra länet är bortglömt"

Att Carl-Wiktor Svensson (KD) och Pär-Gustav Johansson (M) är positiva överraskar henne inte.

– Det är deras roll att ta fram det positiva, men vi behöver vara eniga om att vi inte kan vara sist i klassen längre. Vi har inte klivit upp någonting vad gäller län och vi är bland de sista igen. Det behövs en enad röst som påpekar detta. Man får gärna prata positivt om Kalmar Central, men vi behöver vara tydliga tillsammans att vi inte kan acceptera att Kalmar län halkar efter mer. Infrastruktur är grunden för tillväxt och utveckling. Planperiod eller planperiod halkar vi efter och det måste vi vara eniga om att vi inte kan acceptera.

Karin Helmersson menar att Carl-Wiktor Svensson haft en hög svansföring i de här frågorna.

– Han har kontakter in i Regeringskansliet har han sagt som skulle hjälpa Kalmar län att komma bättre ut. Nu ser vi att ett objekt i norra länet försvinner ur planen. Vi har både Stångådalsbanan och E22 i norra länet. Den är jätteviktig för Vimmerby också, eftersom riksväg 40 kommer ut på E22. Den har legat i planen sedan 2010. Hela norra Kalmar län är helt bortglömt i planen.

"Historiskt dålig plan"

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande, konstaterar att cirka 50 procent av de namngivna objekten ligger i Stockholmsregionen.

– Det är en historiskt dålig plan för Kalmar län, i och med denna plan så fortsätter svältkuren för vårt län när det kommer till nationella satsningar på infrastrukturen. Vi har varit i bottenskiktet när det gäller investerad krona per invånare och när vi nu ser det nya förslaget så kan jag konstatera att fortsatt spelar i bottenligan, säger Angelica Katsanidou

Trafikverket och regeringen har uppenbart gett upp länet, enligt Lena Granath (V).

– Det är endast tre namngivna objekt i Kalmar län och det är alldeles för lite sett till de behov som finns i länet. Det är uppenbart att Trafikverket och regeringen har gett upp Kalmar län. Jag saknar också tydliga satsningar på länets järnvägar. De stora satsningarna som finns i planen tar inte upp det finmaskiga järnvägsnätet utan det är bara de stora stråken som prioriteras. För oss i Kalmar län är våra banor väldigt viktiga.