Han var den populäraste i kyrkovalet lokalt: "Behöver en kronprinsessa"

Magnus Carlsson kryssade sig förbi Johanna Karlsson och var mest populär av kandidaterna i kyrkovalet lokalt. Foto: Arkivbild

Nu är det slutliga valresultatet från kyrkovalet, som ägde rum i september, redovisat. Det visar att POSK:s Magnus Carlsson var den mest populära kandidaten och klev om förstanamnet Johanna Karlsson.

Det slutliga valresultatet visar att Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, fick 62,66 procent. Det ger 16 mandat. Socialdemokraterna fick 26,07 procent och det ger partiet sex mandat.

Tuna församlings väl i Vimmerby pastorat fick 11,27 procent och tre mandat.

Det enda mandatet som byter plats är att POSK stärker sin ställning ytterligare och tar ett mandat från Tuna församlings väl jämfört med valet 2021.

Veteranen kryssade sig förbi

Klart är också att kyrkorådets nuvarande ordförande Magnus Carlsson (POSK) var den mest populära kandidaten. Han toppade inte listan, men fick fler kryss än ettan Johanna Karlsson och klev om henne.

Magnus Carlsson fick 59 kryss jämfört med Johanna Karlsson som hade fyra färre. Socialdemokraten Lena Kidsten var tredje mest populär och hade 32 personliga röster.

Per automatik innebär inte det här att Magnus Carlsson blir kyrkorådets ordförande. Det formella valet görs den 10 november, men i nuläget talar mycket för att det blir ytterligare en mandatperiod för den erfarne kyrkopolitikern vid rodret.

– Jag är aktsam, men jag är föreslagen från POSK-gruppen. Det är inte kryssen som avgör detta och det är ännu inte helt klart, säger han i en kommentar till kryssen.

Vad känner du för att du fick så många kryss och gick om ert förstanamn?

– Jag har haft många kryss tidigare också och det är ett förtroende man har. Det är tacksamt och när folket sätter krysset visar de sin uppskattning. Det finns visst mått av erfarenhet också.

Känner du dig redo för en mandatperiod till?

– Man får se hur mycket man orkar. Jag är 76 nu och man bör tänka på återväxten och hur man då ska jobba fram det, om det är Johanna eller inte. Vi behöver ha en kronprins eller kronprinsessa. Det tar en mandatperiod att komma in i det här och kyrkan är omfattande. Vi får jobba med det under mandatperioden, för att få in en ny generation.

Fick flest kryss

I Södra Vi-Djursdala församling, där endast en samlingslista ställde upp, fick Sofia Nilsson flest kryss med 39 till antalet. Jan Henriksson var näst mest populär med 25 kryss.

Hela listan hittar för Vimmerby pastorat hittar ni här nedan.