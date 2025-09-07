KYRKOVAL #1: Största gruppen har ny toppkandidat: "Mångfalden är viktig"

I valet 2021 förstärkte Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan, POSK, sin position ytterligare. Med egen majoritet i ryggen kliver man in i årets val med en ny toppkandidat i Johanna Karlsson från Pelarne. – Valet och kyrkan ska inte handla om partipolitik utan spegla vad som behövs och efterfrågas lokalt i församlingarna, säger hon.

Fyra har gått sedan det senaste valet och precis som tidigare är det Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan, POSK, som haft egen majoritet i Vimmerby pastorat.

POSK fick drygt 59 procent i valet 2017 och ökade till drygt 60 procent i det senaste valet. Det gör att POSK har egen majoritet i kyrkofullmäktige och motsvarigheten till politikens kommunstyrelsen är kyrkoråd. Det är Magnus Carlsson varit kyrkorådets ordförande den här perioden, men nu toppas listan av Johanna Karlsson, 37, från Kulla utanför Pelarne.

POSK är en av de stora nomineringsgrupperna i Sverige och ställer upp i samtliga tre val i de flesta stift runt om i landet. Nomieringsgruppen, som beskriver sig som partipolitiskt obunden, vill förstås behålla sin egen majoritet i valet den 21 september.

– Det är en chans att vara med och påverka hur kyrkan och församlingarna kommer att se ut i framtiden. Jag tror att många tänker att valet inte spelar någon roll, och att kyrkovalet inte påverkar dem, men kyrkan är en stor och viktig aktör som gör mycket i samhället – dels för människor i utsatta livssituationer men också för barn, unga och äldre. Det är en viktig, samlande kraft och gemenskap som betyder mycket för många. Kyrkovalet är en chans att säga sitt och se till att kyrkan får fortsätta vara den viktiga gemenskap och samhällsaktör som den är, säger Johanna Karlsson.

Varför ska man rösta på er i kyrkovalet?

– Vi är partipolitiskt obundna och består av personer med olika bakgrund som är engagerade lokalt i våra församlingar. För POSK är mångfalden viktig. Valet och kyrkan ska inte handla om partipolitik utan spegla vad som behövs och efterfrågas lokalt i församlingarna.

"Måste vara på tårna"

POSK ser flera frågor som viktiga inför det val som stundar.

– Den allra viktigaste frågan för kyrkan är att nå ut till samhället och visa att vi finns. Länge har Vimmerby liksom övriga landet brottats med sjunkande medlemsantal och allt äldre kyrkobesökare. Vi tror att kyrkan har något att erbjuda som många behöver, så att nå ut med att vi finns och vad vi är behöver bli bättre på. Samtidigt så ser det i landet i stort ut som att intresset för kyrkan och kristen tro nu ökar, särskilt bland unga. Då måste vi verkligen vara på tårna och se till att finnas där med öppna dörrar och möta de människor som söker sig till kyrkan. Kyrkan måste fortsätta vara kyrka, men samtidigt hitta nya sätt för att möta unga människor med de frågor de har.

Hur skulle Vimmerby pastorat förändras om ni fick mer eller mindre att säga till om?

– Skulle POSK ha mindre att säga till om i pastoratet och de politiska partierna mer att säga till om så riskerar den lokala förankringen i pastoratets församlingar att försvinna. Vi tror att församlingsmedlemmarna i Vimmerby, Locknevi, Rumskulla, Storebro, Frödinge och Pelarne bäst vet vad som behövs i församlingarna och vilken kyrka vi hoppas på för framtiden. Beslut som rör kyrkan och församlingarna ska inte fattas över huvudet i politiska partier med andra agendor.

Hoppas öka valdeltagandet

Partipolitiskt obundna siktar på att öka ytterligare i detta val och behålla sin ställning.

– Vi har flera kompetenta kandidater som kommer bidra till att Svenska kyrkan i Vimmerby pastorat både kommer vara trogen sitt uppdrag och öppen för framtiden. Vi hoppas och tror att vi kommer att kunna ta ytterligare några fler mandat än vad vi gjorde senast.

Förtidsröstningen i kyrkovalet börjar redan den 8 september och själva valdagen är den 21 september. I förra valet ökade valdeltagandet till 16,30 procent jämfört med 14,82 procent i valet fyra år tidigare.

– Vi försöker synas i olika sammanhang och forum och lyfta att det först och främst är val den 21 september, och att alla Svenska kyrkans medlemmar som fyllt 16 år har rösträtt och får vara med och säga vad de tycker, säger Johanna Karlsson.

I Södra Vi-Djursdala församling finns endast en samlingslista som ställer upp i valet.