Efter översynen av regelverket – så stärks föreningsstöden

Sju till 25 år blir sex till 25 år när förutsättningarna för LOK-stödet ändras i Vimmerby kommun. Foto: MostPhotos

I september meddelade den rödgröna majoriteten att föreningsbidragen skulle stärkas med fem procent. Nu står det klart vad förändringen blir.

I september var beskedet från majoriteten att föreningsbidragen skulle räknas upp med fem procent inför 2026. Totalt avsatte man en kvarts miljon till detta.

– Det är inte en generell höjning, utan där pågår också en utredning på utvecklingsavdelningen. Var är behoven som störst och vilka stöd behöver öka mest, det är det man tittar på, sa Lars Johansson (V).

Nu kommer beskedet om hur pengarna ska användas.

– Det har gjorts en översyn av regelverket och framöver kommer man använda sig mer av det regelverk som Riksidrottsförbundet har för föreningar. Det kommer spilla över här, säger kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S).

Ändringen som görs är att det lokala aktivitetsstödet (LOK-stöd), som är ett bidrag kommunen delar ut för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott, ändras från sju till sex år. Tidigare har det varit sju till 25 år, men kommer framöver vara från sex till 25 år. Stödet baseras på deltagartillfällen för personer i dessa åldrar.

– Vi har gjort en jämförelse med andra kommuner och gör nu den här ändringen.

Det här ryms inom de pengar man tidigare avsatt.