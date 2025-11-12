SATSAR PÅ NYA OMKLÄDNINGSRUM PÅ CEOS OCH ISHALLEN

Den rödgröna majoriteten väljer nu att satsa på fler omklädningsrum. Detta både på Arena Ceos och i Vimmerby ishall. Under nästa får dessa anläggningar mer kapacitet och större ytor. Totalt handlar om miljonbelopp.

Under 2026 kommer de båda anläggningarna alltså att få mer kapacitet och större ytor. Det rör sig främst om omklädningsrum men även i form av nya förråd.

– En meningsfull fritid och starkt föreningsliv är en av våra stora prioriteringar. Det är självklart att vi ska ha anpassade lokaler för det, och att våra ungdomar ska få plats att verka och utvecklas på. Med den lösning vi har på byggnationerna nu är det dessutom med stort ansvar för kommunens ekonomi, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S) i ett pressmeddelande.

Så många miljoner rör det sig om

För båda anläggningarna planeras projekt byggda med moduler. Kommunen äger redan hälften av dessa medan resterande del ska köpas in begagnat.

"Som marknaden på moduler ser ut nu blir det en kostnadseffektiv lösning samtidigt som anpassning av modulerna ska göras så att det blir fullvärdiga och permanenta lösningar", skriver den rödgröna majoriteten.

Totalt avsätter man fem miljoner kronor för de båda projekten. Det ger två nya omklädningsrum vid varje anläggning. Summan kan jämföras med de sju miljoner kronor som enbart nybyggnation vid Ceos i samma storlek har beräknats att kosta. Detta projekt stryks nu i och med detta.

Annons:

"Rättar till tidigare fel"

I ishallen är det allt fler barn och ungdomar i olika verksamheter. Där behövs fler omklädningsrum för att kunna hålla en bra verksamhet, som är tillgänglig för både flickor och pojkar.

– Vi har sedan i år gjort en stor satsning på LIU (Lokal idrottsutbildning) på gymnasiet. Den har slagit väl ut och ger oss fler elever på vårt gymnasium. Hockeyn är en idrott som kräver mycket utrymme i form av förråd. Det sammantaget med vikten av bra omklädningsrum för målgruppen är en stor del av bakgrunden till denna satsning, säger Peter Karlsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Det bedrivs också en stor barn- och ungdomsverksamhet på Ceos och behovet av både omklädningsrum och förråd är stort. Enligt majoriteten var detta för litet tilltaget redan från början.

– Med denna satsning rättar vi till tidigare fel och får en komplett och fullt ut användbar anläggning, säger kultur- och fritidsutskottets ordförande Lars Johansson (V).

Beslutet fattas slutligen av kommunstyrelsen den 2 december och genomförs under förutsättning av att bygglov beviljas och att inköp av moduler kan ske inom projektets ekonomiska ramar.