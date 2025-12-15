TUNG SD-POLITIKER LÄMNAR ALLA UPPDRAG

Emil Larsson kom in i Vimmerbypolitiken på allvar i samband med valet 2018. Han har varit partiets representant i kommunstyrelsen, men lämnar nu politiken. – Jag vill ta en mer passiv roll inom gruppen, förklarar han.

På kvällens fullmäktigesammanträde kommer Emil Larsson lämna alla sina politiska uppdrag. Ett mycket överraskande besked på väg in i valåret.

Detta eftersom Emil Larsson varit en av Sverigedemokraternas mest profilerade politiker och varit partiets representant i kommunstyrelsen.

I kväll kommer han att entledigas från uppdraget i kommunstyrelsen samt från sina uppdrag som ledamot i valberedningen, demokratiberedningen, valnämnden och som ersättare i kommunfullmäktige. När det gäller fullmäktige blir det upp till länsstyrelsen att utse en ny ersättare medan övriga uppdrag kommer övertas av Jimmy Rödin.

– Jag kommer inte vara valbar nästa år och då är det bra om det sker en överlämning till nuvarande grupp. Jag ska stötta dem mer passivt från andra sidan kan man säga, avslöjar Emil Larsson.

Vad beror det på att du inte kommer vara valbar?

– Jag känner att det här är den roll jag mer vill ta inom gruppen. Det är så min tanke går och det är då jag gör mig bäst, om jag är lite mer i bakgrunden. Det ger fler valmöjligheter i livet också.

Ingen schism

Emil Larsson var ifrån SD Vimmerby ett tag, då han jobbade på Gotland. Om det kan bli en comeback i valet 2030 kan han inte säga.

– Nej, det beror helt på vad som händer i livet i övrigt. Men man ska aldrig säga aldrig.

Han förnekar att det skulle finnas någon schism mellan honom och andra partiföreträdare.

– Nej, nej, det är inget sådant. Många har uttryckt att det är tråkigt, men vi jobbar som ett lag och jag ser det inte som någon jättestor skillnad.

"Svängt mycket"

Larsson kommer fortsatt att finnas med bakom kulisserna.

– Jag kommer inte släppa det helt och hållet. Det är svårt när man varit så pass insatt. Jag umgås ju med partikamraterna mycket också, så jag kommer finnas med fast mer i bakgrunden.

Hur har du upplevt de här åren?

– Det har varit covidtider, vanliga tider och besparingstider. Det har svängt mycket och varit stora händelser som påverkat. Det har hänt väldigt mycket.

Han tror att det är bra om partiet nu får lite större spridning på uppdragen.

– Kommunstyrelsen är en stor nämnd med utskotten och det finns en stor bredd i frågor. Jag ser med tillförsikt på framtiden och nu får vi lite mer spridning, vilket är bra. I demokratiberedningen har det också varit en bra dialog med alla.