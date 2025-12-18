Stod att han var guldmedlem på porrsajt – kritik mot lokal SD-topp efter förskolebesök

Vårdnadshavare med barn på förskolan är mycket kritiska mot texten på Jimmy Rödins bild. Foto: MostPhotos

SD-toppen Jimmy Rödin besökte en förskola i Vimmerby med en dekal där det stod att han var guldmedlem på en porrsajt. Bilden är ett montage. Foto: Arkiv/Privat

Under onsdagen besökte Sverigedemokraternas lokala ordförande Jimmy Rödin en förskola i Vimmerby i sin roll som politiker. På bilen stod det att han var gudlmedlem på en känd porrsajt. – Jag tycker det är väldigt olämpligt, säger en kritisk vårdnadshavare. – Det var ett skämt när jag fyllde år. Jag har inte ens tänkt på att den sitter där, förklarar sig Jimmy Rödin.

Jimmy Rödin är en av Sverigedemokraternas mest erfarna politiker i Vimmerby kommun och är dessutom partiets ordförande lokalt. Under onsdagen besökte han tillsammans med kontaktpolitikergruppen en förskola i Vimmerby.

Då reagerade flera vårdnadshavare på den dekal som satt på Rödins bakruta på bilen.

"Goldmember of Youporn" löd texten. Fritt översatt betyder det guldmedlem på Youporn, vilket alltså är en porrsajt.

– Jag tycker det är väldigt olämpligt. Jag blir inte nöjd av att en sådan person ens är på mitt barns förskola. Det är helt sjukt, säger en upprörd vårdnadshavare vår tidning pratat med.

En annan tycker att det är förskräckligt.

– Man kanske ska tänka efter innan man åker till en förskola med en sådan text. Det är intressant för allmänheten att känna till vad och vem man röstar på, säger en annan vårdnadshavare.

Har förståelse för kritiken

Nämndens ordförande, Lars Sandberg (C), som själv inte var med på förskolebesöket säger så här:

– Som folkvald politiker bör man tänka på vilka signaler man sänder ut och i synnerhet när barn är inblandade, kommenterar han.

Enligt våra uppgifter blev Jimmy Rödin tillsagd på förskolan och valde därefter att flytta sin bil från där den stod parkerad. Själv säger han att det hela är ett skämt av några kompisar i samband med att han fyllde 40 år i våras.

– Några kompisar tyckte det var roligt att sätta dit den där på rutan. Jag har inte brytt mig om det och har inte ens tänkt på att den sitter där, förklarar han.

Det finns kritik mot att du kom till ett besök på en förskola i din roll som politiker med en dekal på bilen där det står att du är guldmedlem på porrsajten Youporn. Vad tänker du om det?

– Folk får tycka vad de vill.

Är det rimligt att som folkvald ha den texten på sin bil när man besöker en förskola?

– Egentligen inte kanske. Jag har inte ens tänkt på att den sitter där. Jag får väl ta bort den i sådana fall.

Har du förståelse för att vårdnadshavare tyckte att det var olämpligt att du befann dig bland deras barn med tanke på texten?

– Ja, det har jag.

Blev tillsagd att flytta bilen

Jimmy Rödin bekräftar också att han blev tillsagd att flytta på bilen.

– Ja, jag flyttade på bilen. Då förstod jag inte vad det var frågan om. Jag har inte ens tänkt på att den sitter där, men de bad mig flytta på bilen. Jag använder inte den här sajten, så jag har inte ens tänkt på att det sitter där.

Vad tror du att dina väljare och de som röstar på dig tänker?

– Det här var ett skämt från någon. Jag fyllde jämnt och de jävlades lite med mig.

Men du ser det olämpliga i att besöka en förskola med den texten?

– Ja, absolut. Men jag har inte ens tänkt på att den sitter där.

Hur gör du nu?

– Ja, det blir väl att ta bort den helt enkelt.

Kommer du tänka mer på vilka dekaler du har på bilen och liknande framöver?

– Jag får väl säga till kompisarna att sluta med sådant här.

Tycker du att det är överdrivna reaktioner?

– Det tycker jag nog. Men jag förstår också att man reagerar, men folk fattar nog inte bakgrunden riktigt. Någon tyckte det här var kul när jag fyllde år och jävlades lite med mig.