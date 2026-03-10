Facket lägger locket på om utköpte läraren – "Ingen kommentar"

Ingen av de inblandade kring miljonutköpet av en lärare vill kommentera händelsen. Genrebild. Foto: MostPhotos

Alla inblandade i ärendet med den utköpte läraren i Vimmerby lägger locket på.

Lärarförbundets ordförande Monika Johansson vill inte kommentera det enskilda fallet alls.

– Klart att det sker en förhandling i sådana ärenden, men jag har inga kommentarer till enskilda ärenden, säger hon.

Kan du ge din syn på hur du anser att kommunen hanterat det?

– Nej, jag har inga kommentarer till det.

Har inte varit misstänkt för brott

Igår kväll avslöjade Dagens Vimmerby att en lärare på en skola i Vimmerby köpts ut för 32 månadslöner, vilket beräknas kosta kommunen cirka två miljoner kronor.

Tidigare i år berättade vi att läraren stängts av, utan att att vårdnadshavare informerats om varför.

– Personen har varit tillfälligt avstängd under utredningens gång. Det var nu i december. Uppgiften om att en lärare är avstängd nu är felaktig, annars kan jag inte säga så förskräckligt mycket. Vi har en process och ett personalärende på gång. Så mycket mer än så vill jag inte säga. Ingen är avstängd och ingen är uppsagd, men vi jobbar i ett personalärende, sa Anders Eriksson då.

Vid ett senare skede bekräftade Eriksson att läraren inte misstänks för brott och att ärendet avslutats. Någon mer kommentar än så gav han inte.

Annons:

Ska ha varit skyddsombud

Enligt uppgift till vår tidning hade läraren fackliga uppdrag på den enhet hen jobbade på. Om det har någon koppling till utköpet vill fackordföranden Monika Johansson inte heller kommentera.

Anders Eriksson som varit ansvarig för ärendet som tillförordnad förvaltningschef för barn och utbildning under hösten är på semester till och med fredag.

Rektorn på den berörda enheten har inte svarat på våra samtal och inte heller nya barn- och utbildningschefen Jabil Seven har varit anträffbara under tisdagen.

Kommundirektören Ola Karlsson är inte insatt i fallet.

– Det ärendet hanteras av skolchefen på delegation. Jag är inte så insatt i det ärendet. Det jag vill säga är att jag vill vända mig mot begreppet köpa ut, det är en enskild överenskommelse det handlar om. Vi kan inte säga något om enskilda personer.