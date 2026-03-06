06 mars 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Sen kvittering gav kryss mellan Tjust och Gullringen

Tjusts Jan Lundberg gillade vad han såg och ansåg att laget borde ha tagit tre poäng. Foto: Ossian Mathiasson

Sen kvittering gav kryss mellan Tjust och Gullringen

FOTBOLL 06 mars 2026 12.34

Tjust var det bättre laget hemma mot Gullringen under torsdagens match i Toyota Cup. En sen kvittering från gulsvart ledde fram till 1-1. 

Annons:

Janne Lundberg i Tjust var belåten över lagets prestation, men hade ville se mer skärpa i avslutslägena. 

– Vi är jättebra och gör en väl genomförd match. Vi har bra kontroll på dem, men de är tunga på fasta situationer. Defensivt är vi starka i första och har en del boll och vassa omställningar. I andra tar vi över helt, även om de hotar lite på fasta. Vi borde ha gått därifrån med tre poäng, men de gör mål i 92:a på en frispark. Det finns en enorm besvikelse och där har vi en del att jobba på, men jag tycker att vi har kommit långt i våra förberedelser och satt en ny standard, säger han. 

Unga Areel Al Khalaf gav Tjust ledningen i början av första. Lundberg gav beröm till honom samt både hela backlinjen och hela mittfältet. 

"I andra är det total kontrast"

Karlo Goranci i Gullringen var avstängd, men såg förstås matchen. 

– Första halvlek var trevande, det gick slött för båda lagen och var mycket sidledspassningar. Båda skapar lägen, men är ineffektiva sista tredjedelen. I andra är det total kontrast, de är hetare och löper mer. De gör 1-0 tidigt efter ett misstag från oss. De har lägen att döda matchen, men lyckas inte och vi får in 1-1. Som helhet är Tjust lite bättre och förtjänar att vinna. Vi ser att passningsspelet behöver bli bättre och vi behöver hitta en bättre balans i vårt spel. 

Yassin Jalil Jader kvitterade på en frispark på stopptid. Gullringen vann sedan straffläggningen. Goranci ansåg att hela laget kan bättre. 

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Drömfyran ser ut att bli verklighet – här är serieförslaget
Spelschemat släppt – då spelas kommunderbyna i division 4
NYKOMLINGEN TOG STARK SEGER MOT GULLRINGEN
Derby direkt i fyran – så inleder Gullringen, Tjust och IFK Västervik
Gullringen och division 4-nykomlingarna placeras i samma serie

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt