Sen kvittering gav kryss mellan Tjust och Gullringen

Tjusts Jan Lundberg gillade vad han såg och ansåg att laget borde ha tagit tre poäng. Foto: Ossian Mathiasson

Tjust var det bättre laget hemma mot Gullringen under torsdagens match i Toyota Cup. En sen kvittering från gulsvart ledde fram till 1-1.

Janne Lundberg i Tjust var belåten över lagets prestation, men hade ville se mer skärpa i avslutslägena.

– Vi är jättebra och gör en väl genomförd match. Vi har bra kontroll på dem, men de är tunga på fasta situationer. Defensivt är vi starka i första och har en del boll och vassa omställningar. I andra tar vi över helt, även om de hotar lite på fasta. Vi borde ha gått därifrån med tre poäng, men de gör mål i 92:a på en frispark. Det finns en enorm besvikelse och där har vi en del att jobba på, men jag tycker att vi har kommit långt i våra förberedelser och satt en ny standard, säger han.

Unga Areel Al Khalaf gav Tjust ledningen i början av första. Lundberg gav beröm till honom samt både hela backlinjen och hela mittfältet.

"I andra är det total kontrast"

Karlo Goranci i Gullringen var avstängd, men såg förstås matchen.

– Första halvlek var trevande, det gick slött för båda lagen och var mycket sidledspassningar. Båda skapar lägen, men är ineffektiva sista tredjedelen. I andra är det total kontrast, de är hetare och löper mer. De gör 1-0 tidigt efter ett misstag från oss. De har lägen att döda matchen, men lyckas inte och vi får in 1-1. Som helhet är Tjust lite bättre och förtjänar att vinna. Vi ser att passningsspelet behöver bli bättre och vi behöver hitta en bättre balans i vårt spel.

Yassin Jalil Jader kvitterade på en frispark på stopptid. Gullringen vann sedan straffläggningen. Goranci ansåg att hela laget kan bättre.