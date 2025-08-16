Inga problem med motivationen: "Skulle inte bygga något annat i mitt ledarskap"

Vimmerby IF befinner sig i ett tabellmässigt ingenmansland i division 2. I eftermiddag väntar hemmamatch mot tabelltrean IFK Wreta Kloster. Det är det lag VIF har närmast framför sig i tabellen och det skiljer åtta poäng mellan lagen.

Vimmerby IF åkte på en oväntad 2–3-förlust borta mot nästjumbon Bankeryds SK i förra helgens höstomstart.

– Förra helgen släpper vi nu. Första halvlek var dålig. Vi är ett bättre lag och ska inte ta stryk av Bankeryd, men sedan kan vi inte påverka vissa saker när det är spel mot ett mål i andra halvlek, säger Tommy Svensson Pöder.

VIF ligger fyra i tabellen och har 17 respektive 16 poäng upp till seriens två främsta lag. IFK Wreta Kloster, tabelltrean som ligger åtta poäng före Vimmerby, är dagens uppgift på Arena Ceos.

– Vi måste komma upp två nivåer och har varit kanonladdade och haft bra träningar i veckan. Vi får stryk av alla lag i år om vi inte är på tå. Det är en spännande match vi har framför oss. Vi tappar Tove (Carlberg) som är upptagen med annat den här helgen och får in Alicia (Strand) och Nathalie (Milton). Alicia har sett jättebra ut på träningarna och vi har haft en fantastisk sommar och bra driv på träningarna varje vecka, säger Tommy Svensson Pöder.

"En jäkla attityd i laget"

Alicia Strand kommer starta matchen på lagets centrala mittfält.

– Hon bidrar med mycket rutin, snack och att hon är hon som en härlig person. Vi har en otroligt bra stämning i både spelar- och ledargruppen. Det betyder mycket för oss att vi är där. Det är mycket plock till varje match och vi har inte spelat med en tänkt elva på länge.

Det ska inte vara några problem med motivationen under avslutningen av säsongen när laget befinner sig i ett ingenmansland, enligt Tommy Svensson Pöder.

– Vi är laddade och det finns inte en chans att vi ser det som att vi inte har något att spela för. Aldrig i livet. Vi har en imponerande attityd och är så oerhört besvikna efter förra helgen. Jag har förberett spelarna på att de ska komma med huvudet högt och vara väldigt sugna. Det är en jäkla attityd i laget och vi är oerhört laddade för varje match. Jag skulle inte heller bygga något annat i mitt ledarskap.