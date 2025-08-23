Gullringen ska knäcka serieledaren igen: "Behövs en topprestation"

Länge var Gullringens GoIF enda laget som besegrat tabellettan Egnahems BK. Nu föll topplaget oväntat i senaste omgången. – Jag tror de hade en del borta. Vi gjorde en toppmatch mot dem och det behövs nog igen, säger tränaren Mattias Sandh.

Ett mantra från Mattias Sandh sedan sommaruppehållet är att Gullringens GoIF tagit ett gemensamt beslut om att gå för kvalplatsen till division 3. Hittills har det slagit väl ut.

Höstsäsongen har inneburit sex av sex möjliga poäng, men nu väntar tuffast tänkbara motstånd i form av serieledaren Egnahems BK. Inför den förra helgen var GoIF ensamt om att ha besegrat Huskvarnalaget. Men Egnahem chockföll då mot bottenlaget Hvetlanda med 4-1.

– Det kändes som att de hade rätt så många som inte var med i den matchen. Jag känner inte till hela deras trupp, men jag vet bara vilka som var med mot oss, säger Mattias Sandh.

Han är förberedd på en tuff utmaning på Gullemon.

– Det är seriens bästa lag och de var riktigt bra när vi mötte dem. Då gjorde vi en toppmatch själva och det behövs nog igen. Det blir en värdemätare och vi behöver komma upp i lika hög nivå som förra helgen.

Höglind missar allt som är kvar

Att Gullringen redan besegrat Egnahem en gång den här säsongen kan spela roll.

– Vi hittade svagheter hos dem i den matchen och det är något som är bra med att spela in matcherna. Nu möter vi dem igen och vet att det finns saker som de inte är lika starka på, även om det är ett lag med många styrkor.

Det gulsvarta laget slåss nu med Tranås, Sävsjö, IFK Västervik och Tjust om kvalplatsen till trean.

– Vi tog beslutet efter semestern att gå för det och vi har inte sämre möjligheter efter de första två matcherna. Det är stor skillnad på hur vi hanterat de här två matcherna, men det har blivit tre poäng i båda. Mot Ekhagen var det ruskigt bra och spelar vi så kan vi såra alla lag i serien inklusive Egnahem. Men vi måste upp på en högre nivå.

En jobspost är att Martin Höglind skadat sig allvarligt den gångna helgen och missar resten av säsongen.

– Det är samma som för Olle (Eriksson) och Tapper (Emil). Han är skadad uppe i axeln och ska snart få besked om det behövs operation eller inte. Det är tråkigt för Martin har varit ruskigt bra i tianpositionen, så det är ett avbräck, men vi får hitta andra spelare med kvaliteter som kan gynna oss mot Egnahem.

Sedan tidigare är Linus Hillström också fotskadad. Däremot är Rasmus Bexell och Olle Eriksson tillbaka igen.

Här är truppen: Petter Gustafsson, Emil Tapper, Alexander Swartz, Ola Lindblom, Enock Jörgensen, Felix Johansson, Rigon Thaqi, Sebastian Swartz, Herman Lynbech, Victor Okeji, Yassin Jalil Kader, Fauzi Dotor, Rasmus Bexell, Edvin Johansson, Jesper Wärnehall och Olle Eriksson.