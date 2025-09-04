Krav på tre poäng för Vimmerby IF: "Måste vinna"

Vimmerby-tränaren David Lindgren har fokuserat på fasta situationer efter förlusten mot Mjölby senast. Nu väntar Myresjö-Vetlanda på bortaplan. Foto: Arkivbild

Kniven på strupen. Vinna eller försvinna. Vad du vill. Mot Myresjö-Vetlanda är det sista chansen för Vimmerby IF. – Absolut. Vi måste vinna, säger David Lindgren.

Med åtta poäng upp till kvalplats är det krav på tre poäng mot Myresjö-Vetlanda. Då behöver VIF-insatsen vara betydligt bättre än hemmamötet som slutade hela 1-6.

Minns du något från den matchen?

– Tyvärr... Där och då kände jag väl att de tankar som vi hade jobbat med under försäsongen med ett högt försvarsspel och aggressiv press föll. Efter den matchen behövde vi justera saker för att vi inte klarade av att tillsammans vara påkopplade och så pass bra i en-mot-en-spelet som det kräver. Det blev en slags brytpunkt där vi försökte förändra en del.

Fokus på fasta situationer

Trots justeringarna har Vimmerby IF fortsatt att släppa in mål under hela säsongen.

I snitt släpper laget in 2,82 mål per match – och i de senaste sex matcherna har de släppt in tre mål eller fler.

Gör ni några taktiska förändringar från förlusten mot Mjölby?

– Nej, det skulle jag inte påstå. Även om det varit många insläppta mål så har det varit väldigt mycket individuella misstag och fasta situationer. Det är få spelmål eller saker i spelet som gjort att vi har åkt på baklängesmålen. Det är snarare detaljer, sen är de minst lika viktiga att titta på såklart. Där behöver vi justera och bli bättre.

Under veckans träningar har det varit fokus på just fasta situationer efter att Mjölby vänt matchen senast med två varianter efter en frispark och en hörna.

– Vi kommer från en bra prestation och det finns flera positiva saker att ta med sig. I veckan har vi lagt mycket tid på det som gick fel på fasta situationer senast och hoppas att det ska se bättre ut, säger David Lindgren.

Får tillbaka fyra spelare

Han har i stort sett hela truppen tillgänglig mot Myresjö-Vetlanda och får välkomna tillskott i form av Ibrahim Haddar, Rickard Thuresson och Albin Gustafsson som är tillbaka efter avstängningar senast. Även Anton Brorsson är redo för spel.

– Det är fyra etablerade spelare med bra arbetskapacitet som orkar vara 100 procent i sina fotbollsaktioner under 90 minuter. Det saknade vi lite i förra matchen och jag hade hoppats att vi kunde ha undvikit att släppa in ett så tidigt och lättvindigt mål fram till 1-2 i början av andra Jätteskönt att de är tillbaka.