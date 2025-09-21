HEBE ÅKER UR – NU LÄMNAR TRÄNAREN UPPDRAGET

Felix Andersson har gjort sitt i Hebe och Hebe har gjort sitt i femman. Åtminstone för den här gången. Foto: Ossian Mathiasson

Hebe hade kniven mot halsstrupen idag och behövde vinna hemmamatchen mot Fågelfors. Det blev bara 0-0. Därmed blev denna sejour i division fem ettårig. Efter matchen meddelade tränaren Felix Andersson att han tackar för sig.

Hebe är tillbaka i sexan nästa år. Det står klart efter dagens resultat. Med sex poäng kvar att spela om skiljer det sju upp till Södra Vi. Resultatet betyder också att Södra Vi åtminstone kommer undvika direktnedflyttning.

Silverdalengänget har haft det tufft hela säsongen och enbart skrapat ihop 12 poäng på 20 matcher.

– Det är surt och tråkigt. Jag tycker inte att vi är värda att förlora den här matchen om jag ska vara ärlig. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt, säger tränaren Felix Andersson.

Vad tänker du kring att ni åker ur?

– Det är tråkigt. Vi har haft chanser att lösa det, men vi faller lite på målsnöret känns det som. Det är svårt att analysera en hel säsong såhär direkt efteråt. Vi har haft lite dålig kontinuitet och haft många olika målvakter. Vi hade lite tunnare trupp än förra året, det gör att vi inte riktigt räcker till.

Vad händer kring laget?

– Det jag vet är att jag inte kommer vara kvar. Jag vill lägga fokus på något annat och det tar ganska mycket tid med träningar och matcher. Jag tror att jag har varit tre-fyra år och jag hade nästan bestämt mig för det redan i våras. Jag har inte tagit beslut på grund av att vi åker ur.

Vad betyder det för klubben?

– Det blir kämpigt att börja om igen i sexan. Vi får se vad som händer med frimånaden och vad det blir för lag.

I dagens match tyckte Andersson att Hebe var bättre.

– Det vill sig inte sista tredjedelen, men jag tycker att vi är det bättre laget.

Ingen enskild utmärkte sig i Hebe.

Tabellen finns här.