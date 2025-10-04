FBSK TRILLAR UR DIVISION 4: ”BRUTALT TUNGT”

Frödinge/Brantestad SK:s damlag degraderas till division 5. Det står klart efter att lagets förlust i sista matchen mot Gripenbergs BK samtidigt som Landsbro IF FK vann mot FC Vetlanda U. – Brutalt tungt faktiskt, säger tränaren Robin Blomberg.

Frödinge/Brantestad SK kom till sista matchen med två raka segrar och skulle säkra nytt division 4-kontrakt vid minst en poäng hemma mot jagande Gripenbergs BK. Då skulle laget inte behöva fundera på vad som hände mellan FC Vetlanda U och Landsbro IF FK.

Då FBSK föll med 1–2 och passerades av Gripenbergs BK fick de ställa sitt hopp till att Vetlanda gjorde jobbet mot Landsbro. Där fick de ingen hjälp alls utan Landsbro vann med 4–1 och skickade ner FBSK på nedflyttningsplats och degradering till division 5.

– Fruktansvärt tungt. Efter de två senaste vinsterna trodde man inte att det skulle glida oss ur händerna då vi hade satt oss i ett väldigt bra läge, säger Robin Blomberg.

FBSK släppte in 0–1 strax före halvtid och 0–2 tio minuter in i andra halvlek. Anna Danielsson reducerade till 1–2 i 85:e minuten.

– Det är helt jäkla sjukt att vi lyckas förlora den här matchen. Vi kände samma sak efter vårens möte med Gripenberg och tyckte att det var väldigt orättvist. I dag är det flera nivåer värre. Det är vår match från början till slut. De har två skott utifrån och jag tror inte att de har en chans utöver det. Vi trycker på och trycker på och skapar bra chanser med första halvlek men får inte in bollen. I andra blir det tyvärr lite sämre värderingar på grund av att vi blir lite stressade i och med att vi är i underläge. Jag kan inte klaga på prestationen. Jag tycker att vi gör en bra match och förtjänar att vinna, men så här är det ibland, säger Robin Blomberg.

"En extremt liten trupp"

FBSK-tränaren Robin Blomberg är förvånad över resultatet i Vetlanda.

– Man har bara de egna mötena med enskilda lag att utgå ifrån. För mig är Vetlanda–Landsbro 1–4 helt obegripligt. Vetlanda är ett av de bättre lagen rent spelmässigt. När det ser ut så i sista omgången så är det klart att man reagerar. Samtidigt skulle vi bara ha gjort vårt jobb idag.

Varför ramlar ni ur serien?

– Vi har haft en extremt liten trupp och vi har varit alldeles för få på träning. Någonstans avspeglas det på matcherna, så är det ju. Den lilla träningsgruppen har slitit något enormt så jag är sjukt stolt över tjejerna. Vi har också ett gäng tjejer som ställer upp och spelar matcher för att hjälpa oss så vi har kunnat genomföra säsongen. Vi har varit för tunna och det är den enkla förklaringen.

Hur ser din och lagets framtid ut?

– För egen del har jag ingen aning och vi får se vad det blir längre fram. Tittar man på laget så behöver vi bli fler. Jag tror varken spelare eller ledare orkar med en säsong till där vi är så tunna.

Alla spelare erhöll beröm för en väl genomförs insats.