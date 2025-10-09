VIF-backen jagas av Målilla – tvekar om framtiden

Framtiden i Vimmerby IF är oviss för Knut Gunnarsson. Han jagas bland annat av moderklubben Målilla IF. – De har varit på mig, men jag har inte bestämt mig åt något håll ännu, säger backen.

Vimmerby IF hade en mörk säsong och åkte ur division tre efter att ha släppt in näst flest mål i serien, 56 stycken på 22 omgångar. Försvarsspelet lämnade en del i övrigt att önska, men mittbacken Knut Gunnarsson ska inte lastas för den tunga säsongen. Han stod som vanligt för solida insatser och krönte året med tre mål framåt.

– En tung säsong. Det blev inte alls som vi hade tänkt eller hoppats.

Vad säger du om din egen insats?

– Ja, det är svårt att vara nöjd när man åker ur såklart. Men det känns ändå som att jag har gjort det helt okej.

Moderklubben upp i femman

Samtiidgt som Vimmerby IF degraderades till division fyra tog Målilla steget upp till division fem.

Att moderklubben snabbt skulle höra av sig till Gunnarsson var ingen högoddsare.

– De har varit på mig lite och undrar hur jag tänker, vilket är ganska logiskt. Visst skulle Målilla kunna vara ett roligt alternativ om jag inte känner att jag är riktigt sugen på att satsa. Men jag har sagt som jag gjort till allt annat: jag har inte bestämt mig. Än har jag inte tagit något beslut överhuvudtaget.

"Alla tre alternativ finns"

Knut Gunnarsson har heller ingen brådska att bestämma sin egen fotbollsframtid.

– Jag har tänkt landa i det ordentligt och känna efter. Om man vill uppåt, stanna eller neråt. Just nu finns alla tre alternativ i huvudet och det säger väl en del om hur oklart det är.

Klart är i alla fall att han som vanligt kommer att kombinera fotbollen med spel i Målilla Bandy.

– Jag ska vara med så mycket det går. De har redan börjat träna och än har jag inte varit med, men det ska jag vara framöver, säger Knut Gunnarsson.