AVSLÖJAR: Han blir ny assisterande tränare i Gullringen

Pierre Ringström har tidigare varit tränare för IBK Svala i innebandy och i år ledde han Rosenfors damer till serieseger i fotbollsfemman. Nu blir Ringström assisterande tränare i Gullringen. Foto: IBK Svala och Ossian Mathiasson

För en månad sedan ledde han Rosenfors damer till serieseger i femman. Nu kan vår tidning avslöja att Pierre Ringström kliver in som assisterande tränare i Gullringen.

Gullringen har varit på jakt efter en assisterande tränare till Karlo Goranci under en tid och nu är lösningen på plats. Som högra hand kommer Goranci enligt uppgifter till vår tidning ha Pierre Ringström, den lokala fotbollsdomaren med erfarenheter från tränaruppdrag i såväl fotboll som innebandy. Under årets säsong var 36-åringen huvudtränare i Rosenfors IK som vann division fem.

"Intressant är det absolut"

Själv vill Ringström inte bekräfta uppgifterna om att han skulle vara klar som assisterande tränare i Gullringen.

– Jag säger varken bu eller bä. Jag har faktiskt ingenting att säga om det utan vi får se vad som händer.

Men du tycker att det vore ett intressant uppdrag?

– Intressant vore det absolut.

Om du får välja, är huvudtränare eller assisterande mest aktuellt för din del?

– Tränaryrket är en intressant roll som jag vill bygga vidare på och jag stänger inga dörrar för något av uppdragen. Jag kan inte spela så mycket själv längre men har för mycket fotboll i mig för att inte vilja föra vidare det till andra.