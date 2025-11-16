AVSLÖJANDET BEKRÄFTAT: Han blir assisterande i Gullringen

I början av november avslöjade vår tidning att Pierre Ringström skulle bli ny assisterande tränare i Gullringens GoIF. Nu har föreningen bekräftat detta.

Karlo Goranci har fått sin högra hand. Det blir 36-årige Pierre Ringström som blir ny assisterande tränare i division 4-laget. Ringström kommer närmast från jobbet som huvudtränare för Rosenfors IK som vann damfemman.

"Fotbollsmässigt har jag för det mesta spelat själv, men så kom det några tråkiga skador som fick mig att sadla om till tränare, vilket är en roll jag vill utvecklas mer i. Mitt första uppdrag var i Rosenfors IK där jag nu varit i två säsonger. Att komma till Gullringen känns otroligt bra. Det finns en stadig grund i klubben samt bland spelarna och jag är otroligt taggad att jobba med Karlo och för att ta Gullringen till nästa nivå", säger Pierre Ringström till klubbens hemsida.

Han har ett tydligt mål inför den kommande säsong.

"Målen jag har inför detta äventyr är att utvecklas mer som tränare samt ta klubben till förbundsserierna igen där jag tycker att Gullringen hör hemma. Ser otroligt mycket fram emot denna säsong", säger Ringström.