Tuna tappar nyckelspelare – går till division 4-lag

En av IFK Tunas viktigaste spelare den gångna säsongen var Max Lundin. Nu återförenas han med sin bror Eddie i IFK Västervik.

Eddie Lundin tog steget redan inför säsongen 2025 och lämnade då IFK Tuna för division 4-laget IFK Västervik. Nu går brorsan i samma fotspår.

Max Lundin var en av Tunas viktigaste spelare under säsongen, men ska enligt uppgifter från flera håll tränat med IFK Västervik också under stora delar av höstsäsongen.

Nu har han bestämt sig för en flytt. IFK Västervik skriver på sina sociala medier att Max är klar inför 2026. Lundin kan spela på flera positioner och är en tuff spelare med skarpt tillslag.

Lundin den yngre är IFK Västerviks första nyförvärv inför nästa säsong, men klubben har också gått ut med ett stort antal förlängningar från den befintliga spelartruppen.