Långväga gäster vann första damupplagan av Tjust Open

Stureby FF från Stockholm kammade hem vinsten i första upplagan av Tjust Open på damsidan. Foto: IFK Västervik

IFK Västervik anordnade för första gången en damupplaga av Tjust Open i futsal. Långväga gästerna Stureby tog hem titeln efter en finalseger mot Vimmerby IF.

Det var premiär för damernas Tjust Open i Västervik på lördagen. De åtta deltagande lagen var indelade i två grupper. Faktum är att fyra föreningar kom till spel med två lag vardera och det rör sig om Västerviks Damfotboll IF, Blackstad/Odensvi IF, Vimmerby IF och Stureby FF från Stockholm.

Långväga gästerna Stureby 1 besegrade Vimmerby 1 med 3–1 i finalen.

”Helt klart två värdiga finallag och en rättvis finalseger för Stureby”, skriver arrangörsföreningen på sin Facebooksida.

Västerviks damfotboll 1 knep tredjeplatsen efter ett sent avgörande mot Stureby 2 i bronsmatchen.

”Kul med tredjeplatsen och kul att tjejerna fick spela inför en hel del publik. De fyra domarna Tobbe, Stig, Christian, Micke skötte dömandet med bravur. Dagen gav helt klart mersmak och vi hoppas självklart på en fortsättning för damernas Tjust Open”, skriver IFK Västervik.

Nu på fredag spelas herrarnas turnering i Tjust Open med IFK Västervik, Tjust IF FF, Hjorted/Totebo, Västerviks FF, FC Örbäcken och Gunnebo IF. För att få ihop två fyrlagsgrupper medverkar IFK Västervik junior och Tjust IF FF junior i år.