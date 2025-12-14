Västervik värvar ytterback från Vimmerby: "Kommer tillföra konkurrens"

Västerviks Damfotboll IF har redan värvat Alicia Strand och Gabriella Krüger från Vimmerby IF. Nu har division 3-laget gjort klart med en ny spelare i form av Lea Åhman.

Västerviks Damfotboll har gjort flera intressanta värvningar till nästa säsong. Emma Sjökvist och Nicole Gunnarsson ansluter från HM IS och Gabriella Krüger och Alicia Strand är starka förstärkningar från Vimmerby IF.

Nu gör klubben ytterligare en värvning från Vimmerby IF. Det handlar om Lea Åhman, en 20-årig ytterback som kommer från Västervik och har gått på fotbollsgymnasiet i Jönköping. Hon spelade för Mariebo IK under studietiden i Jönköping och har representerat Tjust IF FF och Vimmerby IF under de två senaste säsongerna.

”En träningsflitig ytterback som redan förra året fick frågan av oss men valde då Vimmerby IF. Hon är en spelare som kommer att tillföra konkurrens till våra ytterbacksplatser och med året i Vimmerby IF i division 2 kommer hon även att tillföra viktig rutin för laget”, säger tränaren Johan Karlsson Törndahl.