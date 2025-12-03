Västervik värvar kvartett – nyckelspelare ansluter från Vimmerby

Västerviks Damfotboll missade kvalplatsen till division med liten marginal i höstas. Nu är siktet inställt på att göra ett ännu starkare 2026. Laget har värvat fyra spelare, bland annat Alicia Strand och Gabriella Krüger från Vimmerby IF.

Västerviks Damfotbolls huvudtränare Johan Karlsson Törndahl berättar att division 3-laget har gjort klart med fyra nyförvärv på ett bräde. Det rör sig om målvakten Nicole Gunnarsson och forwarden Emma Sjökvist från HM IS och mittfältarna Alicia Strand och Gabriella Krüger från Vimmerby IF.

Johan Karlsson Törndahl ser positivt på förstärkningarna.

– Nicole är bosatt i Västervik utan att vi visste om det. Hon har pendlat och stått i mål i HM IS hela säsongen och har tidigare varit i IFK Kalmars organisation. Hon är en stabil målvakt som har väldigt bra kommunikation och kommer tillföra mycket stabilitet och lugn, säger Johan Karlsson Törndahl.

Emma Sjökvist vann skytteligan i division 5 i överlägsen stil och svarade för 47 mål på 17 matcher.

– Emma har flyttat till Västervik och spelar innebandy i WIBK. Det är en målspruta av rang, men det är framför allt en väldigt stark och fysisk fotbollsspelare och en duktig bollmottagare som man kan slå upp en boll på och då vet man att den fastnar hos henne. Det är inte många gånger hon står fel i ett straffområde när väl bollen kommer in där, säger Johan Karlsson Törndahl.

"Klassvärvningar"

Alicia Strand och Gabriella Krüger, bosatta i Västervik, lämnar Vimmerby till förmån för Västervik.

– Det är klassvärvningar som har spelat division 1-fotboll i Tjust och division 2-fotboll i Vimmerby. Bägge två tillför mycket på ett mittfält och Alicia med sina defensiva egenskaper, sina ledaregenskaper och sitt driv och Bella med sin offensiva kraft då hon är duktig med boll, duktig på att löpa och duktig i passningsspelet. Det är två spelare med meriter uppifrån och att vi får in dem i division 3 är såklart jätteförstärkningar.

Har ni fler nyförvärv på väg in?

– Truppen är jättebra med tanke på att vi inte har tappat någon spelare, får in fyra nyförvärv och kommer lyfta upp en eller två juniorer som ser riktigt lovande ut. Jag är supernöjd med truppbygget och nu ska vi se till att något riktigt bra av det.

Västervik tappade 2–0 till 2–2 i sista seriematchen mot Nässjö FF och gick miste om kvalplatsen till division 2 i höstas.

– Vi var tio minuter ifrån kvalplatsen. Med den truppen vi har just nu kan vi ta nästa kliv och sedan är det upp till oss att göra något bra av det och upp till tjejerna att träna på och komma rätt i matcherna. Man får inte ta någonting för givet. Vi vet inte vilken serie vi hamnar i och det är väldigt mycket bra fotbollslag i division 3. Utgångsläget för att vara med i toppen i division 3 ser onekligen väldigt bra ut.